И на валютном рынке нашлось оправдание

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы вынес оправдательный приговор по делу в отношении совладельца работавшего на валютном рынке Forex ООО «Инфинит Маркетс» Эдуарда Керевичюса и экс-директора фирмы Николая Чумакова. Господин Керевичюс обвинялся в попытке хищения у партнеров $125 тыс. под видом продажи им доли в ООО, а, кроме того, обоим вменялась попытка завладеть 100 млн руб., которые находились на счету фирмы. Суд ничего незаконного в действиях обвиняемых не нашел. Отметим, что это был уже второй процесс по уголовному делу — ранее оба фигуранта получили реальные сроки.

Оглашенный в Пресненском суде приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) стал вторым по счету для Эдуарда Керевичюса и Николая Чумакова. Первый был вынесен в феврале 2021 года, тогда господину Керевичюсу назначили пять лет, а его предполагаемому сообщнику — четыре года общего режима. Осужденные, так и не признавшие вины, обжаловали судебное решение в Мосгорсуде, и тот, отменив приговор из-за допущенных в деле ошибок, вернул его на новое рассмотрение.

Из материалов дела следует, что проблемы господ Керевичюса и Чумакова были связаны с деятельностью находящегося в международном розыске известного игрока на валютном рынке Forex Александра Смирнова, которого, как ранее рассказывал “Ъ”, правоохранители считают организатором хищения около 1 млрд руб. у вкладчиков.

Эдуард Керевичюс в свое время познакомился с Александром Смирновым, и в 2014 году тот предложил предпринимателю стать полноправным партнером зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании STForex Market Ltd. Одновременно в Москве предполагалось создать ООО «Инфинит Маркетс», 80% долей которого должно было принадлежать кипрскому офшору. Уроженец Калининграда Керевичюс вложил в развитие последней фирмы $500 тыс., благодаря чему ООО разместилось в престижном офисе в «Москва-Сити» и набирало полноценный штат сотрудников. После этого Александр Смирнов предложил партнеру взять под свое управление STForex Market путем передачи ему в доверительное управление долей других соучредителей офшора. Компаньоны так и сделали. Однако в январе 2018 года между ними произошел конфликт. Дело в том, что господин Керевичюс узнал, что правоохранители заподозрили STForex Market и «Инфинит Маркетс» в том, что фирмы могут использоваться в построении финансовой пирамиды, принимавшей средства граждан для вывода денег за рубеж. Тогда Эдуард Керевичюс решил выйти из сомнительного бизнеса, продав свои доли в компаниях другим партнерам и вернув таким образом свои $500 тыс. Однако Александр Смирнов заявил, что доли стоят не более 200 тыс. руб. Начались переговоры, завершившиеся тем, что Александр Смирнов согласился на требования компаньона. Первый транш — $125 тыс.— калининградец должен был получить за 20% долей ООО «Инфинит Маркетс». Господин Керевичюс оформил соглашение о передаче долей другим совладельцам, зарегистрировать которое в ЕГРЮЛ должен был гендиректор компании, назначенный еще господином Смирновым. Но тот не спешил регистрировать договор, поскольку Александр Смирнов не хотел выплачивать господину Керевичюсу оставшиеся $350 тыс. В итоге этот эпизод позже следствие квалифицировало как особо крупное мошенничество, решив, что предприниматель получил от партнеров $125 тыс., но доли им не передал.

Еще один эпизод касался попытки получения доступа к счетам и завладения 100 млн руб. Речь шла о том, что, после того как правоохранительные органы всерьез заинтересовались деятельностью STForex Market и «Инфинит Маркетс», господин Смирнов и его компаньоны стали активно выводить средства за границу. В свою очередь, господин Керевичюс, как следует из приговора, решил сохранить хоть часть своих средств в ООО, чтобы компенсировать вложения. Ему было известно, что на счету «Инфинит Маркетс» осталось 100 млн руб., и для их сохранности предприниматель решил назначить в ООО своего человека. А поскольку в управлении господина Керевичюса было 100% STForex Market, владевшей 80% долей в «Инфинит Маркетс», он назначил в последнюю фирму на директорскую должность своего знакомого Николая Чумакова. По версии следствия, они решили вывести 100 млн руб. на другой счет ООО, но провести эту операцию не удалось, поскольку банковские работники усомнились в законности смены руководства в компании и отказались допустить нового директора Чумакова к его счетам. Тогда Эдуард Керевичюс попросил их заблокировать счет, что и было сделано. Эти действия следствие и посчитало попыткой мошенничества.

Однако суд не нашел в поступках обвиняемых ничего противозаконного. В приговоре отмечалось, что вложение в 2014 году в компанию $500 тыс. подтверждается документально, значит, инвестор имел право на возврат этих средств. И назначить Николая Чумакова на должность гендиректора ООО господин Керевичюс имел полное право. А то, что он хотел уберечь 100 млн руб. от вывода, подтверждается тем, что сам Керевичюс просил о блокировке счета ООО, что подтверждалось показаниями банковских работников. В итоге судья решила, что у обвиняемых не было умысла на мошенничество и желания предоставить ложные сведения в ЕГРЮЛ. В связи с чем предприниматели были полностью оправданы и получили право на реабилитацию. Однако стоит ли пользоваться этой возможностью, выигравшие дело адвокаты Владимир Николаев и Владимир Кутыркин и их подзащитные пока не решили.

Алексей Соковнин