Следствие нашло ошибку в «Курсе»

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Как стало известно “Ъ”, отец и сын Владимир и Андрей Шишкины, руководившие ульяновской компанией «Курс-Симбирск», обвиняемые ФСБ в покушении на контрабанду материалов и оборудования для вооружения, приступили к изучению материалов следствия. При этом суд отказался изменять фигурантам, находящимся в СИЗО «Лефортово», меру пресечения, считая, что они совершили особо тяжкие преступления. Адвокаты отказываются от каких-либо комментариев. Источники, близкие к «Курсу», отмечают, что ФСБ изначально контролировала и согласовывала все действия и контракты компании.

Следственное управление ФСБ завершило расследование уголовного дела о покушении на контрабанду вооружений (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы), обвиняемыми по которому проходят бывшие руководители ульяновской компании «Курс-Симбирск», отец и сын Владимир и Андрей Шишкины. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела. Об этом сообщается в апелляционном постановлении Мосгорсуда, рассматривавшего в открытом режиме жалобу адвоката Андрея Шишкина на постановление Лефортовского районного суда, в очередной раз продлившего срок ареста обвиняемых.

Компания «Курс-Симбирск» (ЗАО) основана в ноябре 1992 года на базе ульяновской лаборатории НИИ авиационных технологий, основные виды ее деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения, производство наземных тренажеров для летного состава. Главное направление — работа по контрактам с Минобороны РФ. Предприятие является режимным, имеет лицензию на гостайну, сотрудники ФСБ в постоянном режиме контролируют сохранность секретов. Доля в 99% компании принадлежит Владимиру Шишкину. Он же был гендиректором компании до ноября 2020 года. Затем на этом посту его сменил Андрей Шишкин. В августе 2021 года гендиректором компании стала супруга владельца Ираида Шишкина.

Уголовное дело о покушении на контрабанду вооружений было возбуждено 8 июля 2020 года. Первоначально обвинение по ст. 30 и 226.1 УК предъявили Владимиру Шишкину, но 7 апреля 2021 года был задержан и сын обвиняемого Андрей Шишкин, возглавивший предприятие после ареста отца. Последнему инкриминировали те же статьи УК РФ, а уголовные дела в отношении близких родственников следователи объединили в одно производство. По неофициальным данным, фигуранты своей вины не признают. Подтвердить эту информацию не удалось — адвокаты обвиняемых категорически отказались от комментариев, ссылаясь на данную ими подписку о неразглашении материалов расследования.

Между тем, по данным источника “Ъ”, близкого к компании «Курс-Симбирск», в уголовном деле речь идет о коммерческом контракте на поставку тренажеров «рабочее место боевого применения» для обучения использованию ракет пилота и штурмана-оператора истребителя Су-30К. По словам собеседника “Ъ”, тренажеры, доработанные до более низкого уровня, поставлялись в Анголу по контракту с Белоруссией, продававшей эти самолеты. Как отмечает источник, контракт и все эти работы согласовывались с ФСБ, никаких вопросов прежде у сотрудников спецслужбы не возникало. «Более того, именно они согласовывали выезд специалистов компании в Анголу для отладки оборудования,— сказал собеседник “Ъ”.— Произошла какая-то ошибка, Шишкин — патриот и не мог совершить преднамеренно какие-то незаконные действия». Он также сообщил, что компания продолжает свою работу по контрактам с Минобороны РФ.

О поставках самолетов Су-30К в Анголу сообщалось в мае 2019 года. Как отмечал ТАСС, Белорусский 558-й авиационный ремонтный завод (АРЗ) в Барановичах в апреле завершил передачу Анголе партии из 12 модернизированных истребителей Су-30К, доработанных до уровня истребителей Су-30СМ на АРЗ по согласованию с Рособоронэкспортом. В сообщении также отмечалось, что «наряду с истребителями ВВС Анголы получили из Белоруссии пилотажный тренажер и учебный класс». Истребители, о которых идет речь, изначально были проданы Индии по контракту 1996 года, затем Россия забрала их по схеме трейд-ин и предложила ряду африканских стран.

Как отмечается в постановлении Мосгорсуда о продлении срока ареста Андрея Шишкина, адвокат обвиняемого Александр Янин обращал внимание апелляционной инстанции на то, что «выводы суда о наличии оснований для продления срока содержания под стражей не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела», что Лефортовский районный суд Москвы «явно занял сторону обвинения», предоставив ФСБ право не приводить доказательств своих доводов. Мосгорсуд, обратив внимание на то, что Андрей Шишкин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и есть достаточные основания «полагать, что в случае избрания более мягкой меры пресечения обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.

По информации источников “Ъ”, впоследствии срок ареста был продлен Лефортовским судом до конца мая. Когда уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд, пока неизвестно.

Сергей Титов, Ульяновск