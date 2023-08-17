На внутреннем долговом рынке есть еще одни облигации, защищающие от девальвации рубля,— это юаневые облигации российских эмитентов, которые номинированы в китайской валюте, курс которой растет на российском рынке. По данным Московской биржи, с начала августа юань прибавил против рубля 6,9%, а с конца ноября 2022 года — более чем 62%, до 13,695 руб./CNY.

«Сегодня на рынке обращается 22 выпуска бондов, номинированных в юанях, 13 эмитентов на общую сумму 72,534 млрд юаней, или в рублевом эквиваленте порядка 930,841 млрд руб.»,— отмечает Александр Ермак. Крупнейшим эмитентом на этом рынке является «Роснефть», которая разместила два выпуска на общую сумму 30 млрд юаней (41,4% от общего объема рынка). По оценке Александра Ермака, с начала года доходности пяти выпусков юаневых облигаций, по которым производятся регулярные торги на Московской бирже, выросли на 53–247 б. п., до 3,78–6,22% годовых. Росту ставок способствует дефицит юаней на внутреннем рынке и появление большого количества замещающих облигаций с более высокими ставками.

Юаневые облигации, пусть и уступают по доходности замещающим облигациям, находят своего потребителя, который решил отказаться от токсичных валют или диверсифицировать вложения по валютам. Такие бумаги имеют схожие с ЗО преимущества: номинированы в валюте, выплачивают купон выше ставок по депозитам, не имеют инфраструктурных рисков. Купоны по ним выплачиваются в юанях, а значит, не надо заботиться об их конвертации. Торги с такими облигациями ведутся как за рубли, так и за юани. В зависимости от валюты торгов различна ликвидность инструмента. «В первой половине 2023 года объем торгов с расчетами в рублях составил порядка 3,35 млрд руб., а с расчетами в юанях — 4,823 млрд юаней, или 54,72 млрд руб.»,— отмечает господин Ермак.

Как и ЗО, юаневые облигации могут как расти, так и терять в цене. Стоит учитывать, что курс юаня регулируется НБ Китая, который в зависимости от внутренней потребности может пойти на ослабление или укрепление валюты. Правда, таких шагов НБК давно не предпринимал. На курс юаня могут повлиять экономические и политические риски.