Велодорожкам накручивают километраж

Депутаты Законодательного собрания планируют увеличить протяженность велодорожек до тысячи километров — почти на 900 км к 2030 году. Соответствующую концепцию развития инфраструктуры они одобрили на заседании рабочей группы при постоянной комиссии по транспорту городского парламента. Годом ранее Смольный планировал к тому же сроку доехать до отметки в 300 км веломаршрутов. При этом за 2023 год город вряд ли сможет обустроить более 5,2 км велотрасс. С такими темпами шести лет для названных целей Петербургу не хватит, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящий момент в городе проложено только 143 км веломаршрутов. Они представляют собой 42 разбросанных по Петербургу участка, часто не соединенных между собой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В настоящий момент в городе проложено только 143 км веломаршрутов. Они представляют собой 42 разбросанных по Петербургу участка, часто не соединенных между собой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для разработки концепции Городской центр управления парковками (подведомственный комитету по транспорту администрации города) ранее объявлял конкурс. Его выиграло ООО «Транспортная интеграция». Начальная цена контракта составляла 17 млн рублей, победитель конкурса предложил выполнить работу за 11,8 млн. Работа предполагает два этапа: комплексный анализ развития велоинфраструктуры и движения в городе с разработкой принципов интегрирования веломаршрутов, а также разработку самой концепции развития. Первый завершился до 15 мая текущего года, второй продлится до конца декабря. Саму же концепцию развития, как уверяют в пресс-службе комтранса, планируют принять до конца ноября этого года.

Одобренная комиссией ЗакСа концепция предполагает поэтапное строительство 857 км велодорожек во всех районах Петербурга. С 2024 по 2027 год в городе может появиться 368 км трасс, с 2028-го по 2030-й — еще 489. В настоящий же момент в городе проложено только 143 км веломаршрутов. Они представляют собой 42 разбросанных по Петербургу участка, часто — не соединенных между собой. Сейчас работы по созданию велотрасс идут в Невском районе — вдоль улицы Коллонтай от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. В ноябре, как обещают в комитете по транспорту, откроются велодорожки в Приморском районе на Глухарской улице и в Красногвардейском районе на проспекте Косыгина.

Планы по увеличению протяженности велодорожек города до 1000 км за такой срок эксперты считают невыполнимыми. «Исходя из того, что мы имеем сейчас, за шесть лет это сделать нереально. Темп строительства в Петербурге не превышает 10 км в год. Делать более 100 км в год кажется очень сомнительным в нынешних реалиях»,— считает директор АНО «Петербургское велосообщество» Павел Хусу. В этом году город обустроит только 5,2 км веломаршрутов, за прошлый год этот показатель составил около 9 км, обращает внимание эксперт. Он также отметил, что в рамках обсуждения концепции создания велоинфраструктуры планировалось, что на нее будет потрачено около 800 млрд рублей. «Не знаю, где в городе будут найдены такие деньги на пять-шесть лет строительства нескольких сотен километров велодорожек»,— говорит господин Хусу.

При этом при презентации разработок концепции парой месяцев ранее значилось, что до 2030 года может быть потрачено около 20,1 млрд рублей. Стоимость же создания велодорожки ранее составляла 15 млн рублей за километр. По оценкам эксперта, эта стоимость выросла — возможно, до 20 млн. В Городском центре управления парковками, владеющем информацией о цене, на запрос «Ъ-СПб» на момент сдачи номера в печать не ответили.

Для полноценного передвижения по городу на велосипеде необходимо около 25% автодорог в Петербурге обеспечить велоинфраструктурой, считает господин Хусу. Однако возникает вопрос: в рамках концепции тротуары наделят статусом велопешеходной дорожки или же сделают велополосы? «Большая часть километража — это пешеходные зоны. Предполагается просто на текущие тротуары запустить и велосипедистов. Где ширина позволяет — будут разделения, где нет — просто совмещенное движение вместе с пешеходами. При нынешнем темпе нам понадобится где-то 300 лет, чтобы полностью "овелодорожить" Петербург»,— заключил господин Хусу.

Годом ранее Смольный рассказывал о планах увеличить протяженность велотрасс в городе до 300 км к 2030 году (вместо обещанных в этом году 857 км к уже существующим 143). Тогда же объявлялось о намерении создать около 17 км велодорожек за 2023–2024 годы.

Полина Пучкова