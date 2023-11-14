В правила просят не добавлять исключений
Общественная палата, ГИБДД и Минтранс спорят о судьбе ПДД
Очередная дискуссия о судьбе Правил дорожного движения развернулась между властями и общественниками на площадке конгресса Road Traffic Russia. Представители Общественной палаты РФ (ОП) настаивают на том, что ПДД нужно не править, а переписать целиком — с учетом перспективы появления на дорогах беспилотных авто, роботов-доставщиков и других средств передвижения будущего. Эту мысль членам ОП удалось даже донести до президента Владимира Путина. МВД, Минтранс, ГИБДД призывают не делать «резких движений», ограничившись точечными поправками.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Дискуссия о судьбе ПДД развернулась вчера в рамках конгресса Road Traffic Russia по мотивам состоявшейся 3 ноября встречи президента Владимира Путина с членами Общественной палаты. Тогда член ОП Александр Холодов пожаловался главе государстве на то, что ПДД постоянно «латают»: за последние годы внесено более 50 поправок. Эксперт предложил, не дожидаясь формальной даты прекращения действия нынешних правил (2029 год), готовить «совершенно новый» документ, отказавшись от внесения «точечных» правок. Владимир Путин в ответ предложил обсудить ситуацию с главой МВД Владимиром Колокольцевым. На встрече, которая состоялась в тот же день, министр пообещал Александру Холодову учесть предложения, заметив, что «любые изменения должны быть выверенными». Теперь все зависит от поручения президента по итогам встречи с ОП, дал понять вчера господин Холодов, выступая на Road Traffic Russia.
В правила нужно внести около 120 поправок, подсчитал ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. В нынешних ПДД, привел пример эксперт, отсутствует термин «поворот»: «Чуть-чуть вильнул рулем — это поворот или нет? И такого много. Правки нужны, но они должны быть выверены, подвергнуты серьезной экспертизе и не вызывать правового шока у обывателей».
«ПДД, как говорят, документ, написанный кровью,— высказался замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.— Он учитывает многолетний опыт анализа дорожной ситуации и попытки целых поколений организаторов движения отрегулировать конфликтные процессы, создаваемые в процессе движения. Да, наверное, правила должны быть понятными и простыми, но в этом процессе нам главное не выбросить из ПДД все ключевое, сосредоточившись на поверхностном описании процессов».
«Мы можем упросить стилистику, но суть от этого не поменяется,— включился в дискуссию замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.— Есть Венская конвенция о дорожном движении с основными постулатами, которые лежат в основе наших ПДД, и фундаментально мы ничего не поменяем». «Радикальное» переписывание правил может ввести граждан в заблуждение, особенно тех, кто учился еще по старым нормам, предостерег господин Луговенко.
«Правила несовершенны, это не секрет,— признал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.— Есть какие-то недочеты, возможно, есть нюансы, создающие неудобства водителям. Но насколько они носят принципиальный характер?» Эксперт назвал ПДД «живым» документом, поэтому регулярно вносимые поправки не является «нонсенсом». «Правила должны меняться эволюционно, с соблюдением преемственности и без резких движений,— считает он.— Ведь даже простая смена нумерации пунктов может поставить людей в тупик. Упростить ПДД не получится. Более того, ПДД сложные во всех странах». При этом, заметил Дмитрий Митрошин, часто за рубежом в автошколах правила изучают по «методически выверенным» пособиям, написанным упрощенным языком для рядового обывателя: «А у нас автошколы ПДД превратили в учебник». Дмитрий Попов его поддержал, напомнив, что в 90-е годы прошлого века существовали официальные комментарии к ПДД для преподавателей автошкол: «Разумно, если бы ГИБДД сейчас издала такой же выверенный, понятным языком написанный текст».