В правила просят не добавлять исключений

Очередная дискуссия о судьбе Правил дорожного движения развернулась между властями и общественниками на площадке конгресса Road Traffic Russia. Представители Общественной палаты РФ (ОП) настаивают на том, что ПДД нужно не править, а переписать целиком — с учетом перспективы появления на дорогах беспилотных авто, роботов-доставщиков и других средств передвижения будущего. Эту мысль членам ОП удалось даже донести до президента Владимира Путина. МВД, Минтранс, ГИБДД призывают не делать «резких движений», ограничившись точечными поправками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дискуссия о судьбе ПДД развернулась вчера в рамках конгресса Road Traffic Russia по мотивам состоявшейся 3 ноября встречи президента Владимира Путина с членами Общественной палаты. Тогда член ОП Александр Холодов пожаловался главе государстве на то, что ПДД постоянно «латают»: за последние годы внесено более 50 поправок. Эксперт предложил, не дожидаясь формальной даты прекращения действия нынешних правил (2029 год), готовить «совершенно новый» документ, отказавшись от внесения «точечных» правок. Владимир Путин в ответ предложил обсудить ситуацию с главой МВД Владимиром Колокольцевым. На встрече, которая состоялась в тот же день, министр пообещал Александру Холодову учесть предложения, заметив, что «любые изменения должны быть выверенными». Теперь все зависит от поручения президента по итогам встречи с ОП, дал понять вчера господин Холодов, выступая на Road Traffic Russia.

В правила нужно внести около 120 поправок, подсчитал ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. В нынешних ПДД, привел пример эксперт, отсутствует термин «поворот»: «Чуть-чуть вильнул рулем — это поворот или нет? И такого много. Правки нужны, но они должны быть выверены, подвергнуты серьезной экспертизе и не вызывать правового шока у обывателей».

«ПДД, как говорят, документ, написанный кровью,— высказался замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.— Он учитывает многолетний опыт анализа дорожной ситуации и попытки целых поколений организаторов движения отрегулировать конфликтные процессы, создаваемые в процессе движения. Да, наверное, правила должны быть понятными и простыми, но в этом процессе нам главное не выбросить из ПДД все ключевое, сосредоточившись на поверхностном описании процессов».

«Мы можем упросить стилистику, но суть от этого не поменяется,— включился в дискуссию замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.— Есть Венская конвенция о дорожном движении с основными постулатами, которые лежат в основе наших ПДД, и фундаментально мы ничего не поменяем». «Радикальное» переписывание правил может ввести граждан в заблуждение, особенно тех, кто учился еще по старым нормам, предостерег господин Луговенко.

«Правила несовершенны, это не секрет,— признал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.— Есть какие-то недочеты, возможно, есть нюансы, создающие неудобства водителям. Но насколько они носят принципиальный характер?» Эксперт назвал ПДД «живым» документом, поэтому регулярно вносимые поправки не является «нонсенсом». «Правила должны меняться эволюционно, с соблюдением преемственности и без резких движений,— считает он.— Ведь даже простая смена нумерации пунктов может поставить людей в тупик. Упростить ПДД не получится. Более того, ПДД сложные во всех странах». При этом, заметил Дмитрий Митрошин, часто за рубежом в автошколах правила изучают по «методически выверенным» пособиям, написанным упрощенным языком для рядового обывателя: «А у нас автошколы ПДД превратили в учебник». Дмитрий Попов его поддержал, напомнив, что в 90-е годы прошлого века существовали официальные комментарии к ПДД для преподавателей автошкол: «Разумно, если бы ГИБДД сейчас издала такой же выверенный, понятным языком написанный текст».

Иван Буранов