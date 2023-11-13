На Политехнической улице в Петербурге за счет инвестора построят Дом бытовых услуг

Правительство Санкт-Петербурга одобрило решение о целевом предоставлении инвестору земельного участка в Выборгском районе города. Там планируется построить новый объект бытового обслуживания с парикмахерскими, мастерскими и ателье, сообщили 13 ноября в пресс-службе Смольного.

Дом бытовых услуг за счет инвестора (название компании в городской администрации не озвучили) предполагается возвести на Политехнической улице. Помещения общей площадью 30 кв. метров по договору купли-продажи будут переданы в собственность города и закреплены за Жилищным агентством Выборгского района.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на месте заводского корпуса на Литовской улице планируют построить бизнес-центр.

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