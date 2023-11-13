Санкции не затронули права человека

В понедельник, 13 ноября, замминистра юстиции РФ Андрей Логинов представил в Совете ООН по правам человека четвертый национальный доклад о состоянии прав человека в России. Господин Логинов подчеркнул, что России удалось добиться успехов в этой сфере, несмотря на «проводимую Россией на основании ст. 51 Устава ООН» СВО и «беспрецедентное санкционное давление». Его слова, впрочем, удовлетворили представителей не всех стран—участниц мероприятия, которые среди прочего рекомендовали российским властям пересмотреть национальный закон об иностранных агентах, обеспечить гражданам право на свободу слова, а журналистам и правозащитникам — безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра юстиции России Андрей Логинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра юстиции России Андрей Логинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В понедельник в Женеве на 44-й сессии профильной рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ) Россия представила доклад о положении в области прав и свобод в стране. Национальный доклад подготовлен Минюстом, в СПЧ ООН его представил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Андрей Логинов.

Механизм универсального периодического обзора (УПО), о котором идет речь, создан на основании резолюции Генассамблеи ООН в 2006 году. В рамках УПО государства сообщают о мерах, принятых ими для улучшения ситуации в области прав человека. При этом другие страны-участники выносят рекомендации для решения профильных проблем в стране-докладчике. В ходе формирования рекомендаций в рамках УПО учитывается не только доклад национальных властей, но и документы других международных структур, обращения и альтернативные доклады о состоянии прав человека НКО и объединений юристов. Кроме того, принимаются во внимание и рекомендации Комитета по правам человека ООН. Россия представляла свои доклады в СПЧ ООН в 2009, 2013 и 2018 годах.

Представляя доклад России, Андрей Логинов выразил уверенность, что общение между странами должно носить «деполитизированный» характер и быть свободным от «использования проблематики прав человека как предлога для вмешательства во внутренние дела государства».

Господин Логинов рассказал о том, что власти РФ активно борются с проявлениями дискриминации и нетерпимости, в том числе по национальному, половому признакам, в сфере труда.

«В числе традиционно адресуемых России вопросов звучат обвинения в дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества,— поспешил предвосхитить претензии он.— Подчеркиваем, что в России сдерживание демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них. Напротив, оно является способом ограничить пропаганду данного образа жизни как не соответствующего духовно-нравственным устоям многонационального населения страны». Столь же принципиальными, отметил Андрей Логинов, являются вопросы борьбы с расизмом, ксенофобией, агрессивным национализмом, а также неонацизмом.

Господин Логинов исключил отмену в РФ моратория на смертную казнь: он напомнил, что мораторий базируется на позиции Конституционного суда. Упомянув об успехах в деле защиты прав детей, инвалидов и пожилых людей, докладчик перешел к положению некоммерческого сектора, которое также улучшилось, в частности, благодаря «отмене дополнительных требований к уставам организаций». «Отметим, институт иностранного агента появился в России в связи с необходимостью информировать общество об организациях, ведущих деятельность политического характера и имеющих иностранное финансирование,— сообщил он.— Признание лица иностранным агентом не предполагает ограничений в правовом статусе, поражения в правах, а включение лиц в реестр не влечет за собой запрет деятельности либо ликвидацию организации».

Впрочем, господин Логинов обратил внимание и на ряд объективных сложностей в обсуждаемой сфере: «Проводимая Россией на основании ст. 51 Устава ООН специальная военная операция, беспрецедентное санкционное давление, неправомерные ограничения участия нашей страны на различных международных площадках — все это поставило перед нами новые вызовы, в том числе в правозащитной сфере. Несмотря на эти обстоятельства, Россия продолжила суверенный курс на обеспечение своей безопасности».

Значительное число присутствовавших на выступлении представителей государств-участников, судя по разгоревшейся затем дискуссии, оказалось не удовлетворено докладом России.

Раскритиковав власти за военные действия на территории Украины, несколько стран ЕС рекомендовали прекратить «преследовать россиян за антивоенную позицию» и отменить законы об иностранных агентах и «фейках» об армии. Прозвучали также рекомендации обеспечить безопасность правозащитникам и журналистам, независимость судебной системы в стране, активно бороться с пытками, а также законодательно закрепить права сексуальных меньшинств. В то же время были и государства, высоко оценившие работу российских властей в области защиты прав человека, в частности КНДР.

В ответ на критику руководитель департамента международного права и сотрудничества Минюста Екатерина Куделич сообщила собравшимся, что закон об иностранных агентах — совершенно законный инструмент государства по защите своего суверенитета. Ремарки о нарушениях прав журналистов прокомментировала представитель Генпрокуратуры Наталья Емелькина, давшая понять, что Конституция РФ гарантирует свободу мысли и слова, а «цензура запрещена». «Да, в России имеются случаи задержаний и арестов журналистов. Однако в отношении них уголовные дела возбуждены не за незаконную профессиональную деятельность, а в связи с подозрением в совершении общих уголовных преступлений, например за мошенничество или шпионаж в пользу другой страны»,— заявила госпожа Емелькина.

В ближайшие дни члены рабочей группы при содействии представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека подготовят итоговый документ по результатам обсуждения. В частности, в него будут включены прозвучавшие заключения и рекомендации, а также ответы российской делегации.

Эмилия Габдуллина