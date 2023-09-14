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Коммерсантъ FM
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ООН покажут замедление Х

В Комитет по правам человека пожаловались на блокировку платформы в РФ

Журналист Евгений Фельдман (в настоящее время проживает в Латвии) и оппозиционные политики Илья Яшин (включен Минюстом в реестр иностранных агентов, отбывает срок за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ), Евгений Доможиров (экс-координатор вологодского штаба Навального, ликвидированного и запрещенного в РФ, в настоящее время в розыске) и бывший московский муниципальный депутат Вадим Коровин направили в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН жалобу на действия российских властей: эти действия, по их мнению, привели к замедлению и блокировке Twitter и ограничили право граждан на свободу выражения мнения. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает позицию заявителей неправовой: блокировка произошла в соответствии с российским законодательством в связи с неудалением запрещенных материалов.

Штаб-квартира соцсети X, Сан-Франциско, США

Штаб-квартира соцсети X, Сан-Франциско, США

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

Штаб-квартира соцсети X, Сан-Франциско, США

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

Евгений Фельдман, Илья Яшин, Евгений Доможиров и Вадим Коровин пожаловались в КПЧ ООН на проблемы с Twitter (ныне известен как X) на территории РФ. Роскомнадзор впервые принудительно замедлил работу сервиса в марте 2021 года: сервис не удалил 3168 материалов, содержавших призывы к суициду несовершеннолетних, детскую порнографию и информацию о наркотиках. Полностью доступ был заблокирован 4 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры.

Авторы жалобы отмечают, что ограничение скорости доступа к сервису Twitter было реализовано c помощью технологии DPI (Deep Packet Inspection — глубокий анализ пакетов). Для этого использовались технические средства противодействия угрозам — оборудование, устанавливаемое в сетях операторов и провайдеров в рамках закона о «суверенном рунете». Отметим, аналогичному замедлению в конце февраля 2022 года по решению Генпрокуратуры подвергся и Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Роскомнадзоре тогда пояснили, что частичное ограничение доступа связано с цензурой российских СМИ на платформе.

Теперь заявители сообщили в ООН, что неоднократно пытались обжаловать действия Роскомнадзора, но не добились исключения Twitter из перечня «угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сети Интернет» ни в Таганском райсуде, ни в Мосгорсуде, ни во Втором кассационном суде. Между тем действия властей, как утверждают заявители, повлекли «невозможность публиковать собственные взгляды авторов, то есть эффективно осуществлять право на свободу выражения мнения», гарантированное ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН.

Представляющий заявителей адвокат Станислав Селезнев напоминает, что с жалобами на ограничения в интернете россияне уже обращались в ЕСПЧ и в 2020 году даже выиграли несколько дел. ЕСПЧ в связи с этим сформулировал общие для пространства Совета Европы стандарты, предусматривающие недопустимость произвольного вмешательства в распространение информации. Однако с марта 2022 года эта юрисдикция не распространяется на РФ, и заявители рассчитывают на выработку аналогичных стандартов для стран—членов ООН. Решения КПЧ обязательны для стран—участниц ООН, отмечает господин Селезнев.

“Ъ” направил запрос в Роскомнадзор, но получить оперативный комментарий не удалось.

«Замедление Twitter с точки зрения международной практики является частичным "шатдауном". ООН уже об этом высказывалась (например, разбирая ситуации с блокировками сайтов в Индии.— “Ъ”), осуждая "шатдауны", как полные, так и частичные»,— считает глава юридической практики проекта «Роскомсвобода» (включен в реестр иноагентов) Саркис Дарбинян.

«Блокировка Twitter произошла в строгом соответствии с российским законодательством в связи с неудалением большого числа запрещенных материалов (порнография, наркотики и т. п.)»,— подчеркнул в разговоре с “Ъ” глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В этой связи парламентарий назвал позицию заявителей «неправовой и политически мотивированной».

Представители отрасли полагают, что позиции Twitter как одной из ведущих информплатформ в РФ подорвало не принудительное замедление скорости. «В последние три-четыре года Telegram в России перехватил у Twitter его когда-то востребованную роль медийной площадки»,— считает директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный. По его словам, в Twitter после блокировки продолжает заходить только ядерная часть его русскоязычной аудитории, «старые пользователи, которые привыкли полагаться на нее последние десять лет».

Эмилия Габдуллина, Юрий Литвиненко, Анастасия Корня

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