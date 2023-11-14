Пассажиры уходят к крупным операторам

Накануне в Петербурге завершился сезон навигации маломерных судов. Соответствующее распоряжение издал комитет по транспорту. Предварительно за период навигации с апреля по ноябрь 2023 года услугами перевозчиков воспользовалось 3,6 млн человек, что на 2,9% больше, чем в навигационный сезон 2022 года, когда было перевезено около 3,5 млн пассажиров. При этом крупные перевозчики говорят о значительном росте пассажиропотока. Эксперты объясняют это продолжающейся тенденцией по консолидации рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительным данным Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС), в навигацию 2023 года судоходными компаниями по водным маршрутам города было перевезено 3,6 млн человек. «Наибольшее увеличение количества пассажиров наблюдалось на суднах скоростного флота в направлении Кронштадта, также вырос пассажиропоток на маршрутах с выходом в Финский залив. В целом показатель остался на уровне прошлого года»,— отметил президент АВПС Владимир Родионов. Более детальные цифры, по его словам, организация опубликует после 15 ноября.

Рост пассажиропотока в текущем году по сравнению с прошлым годом отмечается незначительный: в 2022 году, по данным СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», по внутригородским водным маршрутам было перевезено 3,5 млн человек. В свою очередь, рост показателя внутригородских водных пассажироперевозок 2022 года к результату 2021 года составил 49,7%. Директор агентства СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская объяснила это затруднениями с выездным туризмом.

Как рассказали «Ъ-СПб» в комитете по туризму, в текущем году проблем с внутренним туризмом в городе не наблюдается. За девять месяцев 2023 года Петербург посетило почти 7,8 млн туристов — почти столько же, сколько город принял гостей за весь прошлый год (в 2022 году турпоток составил немногим больше 8 млн). В ведомстве уточнили, что речь идет именно о российских туристах. Доля иностранцев за девять месяцев 2023 года составила 384 тыс. человек (за тот же период 2022 года — 277 тыс.).

Несмотря на небольшой рост пассажиропотока, крупные игроки значительно нарастили объемы речных перевозок. Так, группа компаний «Астра Марин» завершила навигационный сезон с показателем 989 тыс. пассажиров, что на 21% больше, чем в 2022 году. В компании отмечают, что этому поспособствовало, в частности, открытие нового причала на Крестовском острове, увеличение количества рейсов в крепость Орешек и вывод на линию Петербург — Петергоф большего количества метеоров, чем в прошлом году, а также увеличение числа маломерных судов на регулярных линиях и для индивидуальных заказов.

О рекордных показателях окончания сезона навигации также отчитались в компании «Нева Тревел». С апреля по ноябрь 2023 года ее услугами воспользовалось более 1,3 млн пассажиров. В компании отметили, что особенно значимым событием сезона стал ввод на линию Петербург — Кронштадт двух скоростных катамаранов проекта «Котлин»: «Форт Кроншлот» и «Форт Петр I». Всего трансфером на скоростных судах из центра Петербурга в парк «Остров фортов» в этом сезоне воспользовалось более 100 тыс. человек, а на экскурсионном маршруте «Форты Кронштадта» было перевезено более 98 тыс. человек, то есть суммарно 198 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в прошлом сезоне. В сезоне 2024 года компания «Нева Тревел» планирует ввести в эксплуатацию еще шесть новых судов.

В «Водоходе» на момент публикации данные по количеству перевезенных ими пассажиров в Петербурге не предоставили.

Кроме туристических перевозок, в городе работают и водные городские маршруты. Две паромные переправы группы компаний «Астра Марин» в Петербурге завершили навигационный сезон. Всего на теплоходах, работавших у Биржевого моста и между Крестовским островом и Парком 300-летия, было перевезено более 55 тыс. пассажиров. Переправа № 1 работала между причалом «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2, и Петропавловской крепостью. Ее открыли в прошлом году как дублер Биржевого моста, находившегося на капитальном ремонте. Переправа № 2 — это маршрут между новым причалом «Астра Марин» на набережной Мартынова у Крестовского острова и Парком 300-летия.

Также два трансфера были впервые в этом году организованы на двухпалубных теплоходах-ресторанах. Первый — между Крестовским островом (набережная Мартынова) и Кунсткамерой. Второй — между Кунсткамерой и Авророй. Как сообщили в пресс-службе компании, на этих трансферах, которые являлись составной частью более длинных маршрутов, где пассажир мог купить билет до остановки и выйти на ней, было перевезено 5 тыс. человек.

АО «Водоходъ. Пассажирский порт» на скоростных СПК «Метеор» запустило водный городской маршрут «Речной вокзал — Синопская набережная,10, — Эрмитаж Нижний». В этом году линия работала в тестовом режиме только две недели сентября, ее услугами воспользовалось чуть больше 400 человек.

В 2024 году количество причалов-остановок на городском маршруте планируется увеличить до восьми

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отмечает, что аналитики ожидали более существенного роста пассажироперевозок на внутригородских маршрутах, чему вполне способствовали погодные условия (меньше дождливых и больше солнечных дней, чем в 2022 году).

«Произошла консолидация рынка, и крупнейшие игроки, которые управляют наиболее качественным флотом, получили наибольшую долю. Один из факторов: туристы стали более требовательно подходить к выбору поставщика услуг»,— отметил господин Бурмистров. В 2024 году, по мнению эксперта, динамика должна быть более позитивная. Этому могут поспособствовать и продолжающийся рост цен на зарубежные поездки, и улучшение сервиса у крупнейших игроков.

Владимир Колодчук