Ленобласть обрастает «лесными делами»

Глава УМВД России по Выборгскому району Ленобласти стал фигурантом уголовного дела, связанного с незаконной продажей древесины в регионе. По версии следствия, в обмен на влиятельную поддержку со своей стороны полковник Роман Ильин ежемесячно получал крупные взятки от «черных лесорубов». Ранее по делам о нелегальной вырубке были заключены под стражу начальник отдела полиции Выборга по экономической безопасности Владимир Катанович и директор Северо-Западного лесничества Наталья Мищенкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Утром в понедельник, 13 ноября, руководитель выборгской полиции Роман Ильин был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД, Следственного комитета (СКР) и ФСБ возле своего дома в Выборге. В пресс-службе СКР сообщили, что в отношении высокопоставленного чиновника в погонах возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На опубликованных в сети кадрах работы оперативников видно, как во время обысков по месту службы и проживания фигуранта силовики изымают из сейфа пачки купюр, в том числе в иностранной валюте. Деньги, как предполагает следствие, Роман Ильин получал каждый месяц в период с 2020 по 2022 год за общее покровительство преступникам, которые незаконно вырубали деревья на территории, обслуживаемой районным управлением МВД. Официальная формулировка гласит, что начальник полиции занимался обеспечением «беспрепятственного осуществления приносящей доход деятельности в виде заготовки леса и реализации древесины». Вознаграждение, по оценкам правоохранителей, превысило 8 млн рублей.

В полицейском главке уточнили, что участие полковника Ильина в работе «черных лесорубов» установили после того, как в конце октября за превышение должностных полномочий был арестован глава отдела экономической полиции Выборга Владимир Катанович. В материалах дела говорится, что под его начальством в районе поселка Свободное в Каменногорском поселении было обнаружено 5 тыс. куб. м незаконно вырубленного леса. Согласно регламенту, сотрудники МВД должны частично вывезти изъятую древесину на ответственное хранение. В деле говорится, что для этих целей майор Катанович подыскал местного предпринимателя, занимающегося перевозками и лесозаготовкой, а в качестве платы за услуги бизнесмен получил около 200 куб. м конфискованной в пользу государства древесины на сумму свыше 600 тыс. рублей. «С целью расчета с индивидуальным предпринимателем обвиняемым даны заведомо незаконные указания о передаче ему за оказанные услуги части древесины стоимостью более 615 тыс. рублей, которой предприниматель распорядился по своему усмотрению»,— сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, в сентябре Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО директора филиала «Ленобллеса» в Выборгском районе (Северо-Западное лесничество) Наталью Мищенкову, которой инкриминируют незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ). По данным СКР, в 2019 году чиновница вместе с со знакомыми сотрудниками компаний «Бумстрой», «Изобилие» и «Технолес» с помощью поддельных деклараций маскировала нелегальную добычу древесины. В августе текущего года выборгский городской прокурор потребовал через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскать с ООО «Изобилие» ущерб, причиненный государству от этих действий. Иск был удовлетворен: фирму обязали выплатить в казну более 36 млн рублей.

Андрей Кучеров