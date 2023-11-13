Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9945 оков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200. 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4805. 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235. 7 (8). Александр Зверев (Германия) — 3585. 8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3460. 9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245. 10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3100. 11 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 2825. 12 (12). Алекс де Минор (Австралия) — 2740. 13 (13). Томми Пол (США) — 2665. 14 (14). Григор Димитров (Болгария) — 2570. 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520. 16 (16). Фрэнсис Тиафо — 2310. 17 (17). Бен Шелтон (оба — США) — 2215. 18 (18). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1940. 19 (19). Николас Харри (Чили) — 1810. 20 (23). Юго Эмбер (Франция) — 1765… 35 (35). Аслан Карацев — 1193... 39 (39). Роман Сафиуллин — 1122… 49 (63). Александр Шевченко — 947… 68 (80). Павел Котов (все — Россия) — 791.

Рейтинг WTA

1 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 9295 очков. 2 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9050. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6580. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 5975. 6 (6). Унс Джабир (Тунис) — 4195. 7 (7). Маркета Вондроушова — 4075. 8 (8). Каролина Мухова (обе — Чехия) — 3651. 9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3620. 10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880. 11 (11). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2855. 12 (12). Мэдисон Кис (США) — 2816. 13 (13). Елена Остапенко (Латвия) — 2720. 14 (14). Петра Квитова (Чехия) — 2660. 15 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2660. 16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2650. 17 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2571. 18 (18). Дарья Касаткина — 2550. 19 (19). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2520. 20 (20). Каролин Гарсия (Франция) — 2095. 21 (21). Екатерина Александрова — 2035... 28 (28). Анастасия Потапова — 1588... 46 (46). Мирра Андреева — 1149... 53 (54). Анна Блинкова — 1110… 58 (59). Анастасия Павлюченкова — 1044… 62 (60). Диана Шнайдер — 988… 75 (75). Элина Аванесян — 915... 77 (77). Анна Калинская — 885... 94 (95). Камилла Рахимова (все — Россия) — 758.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №211 от 14.11.2023, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...