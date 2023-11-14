Тридцать лет спустив

Футбольный клуб «Амкар-Пермь» впервые с 1994 года будет играть в низшей профессиональной футбольной лиге (дивизион «Б», вторая лига), хотя перед началом сезона клубу ставилась противоположная задача — выйти в первый дивизион. Для этих целей бюджет клуба был увеличен до 200 млн руб. По итогам сезона президент клуба Валерий Чупраков взял вину за результаты команды на себя и рассказал о планах развития футбольного клуба.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Амкар-Пермь» Фото: телеграм-канал «Амкар-Пермь»

В субботу, 11 ноября, «Амкар-Пермь» сыграл на домашнем поле заключительный матч сезона с ФК «Челябинск». К этому моменту пермский клуб уже лишился шансов на повышение во второй лиге до группы «золото» (для этого было необходимо войти в четверку лучших команд «серебра»). У «Амкара» были шансы на сохранение «прописки» — для этого необходимо было побеждать «Челябинск», а в параллельном матче ФК «Текстильщик» — «Салют» конкурент пермяков из Иваново должен был потерпеть поражение. В итоге «Амкар» победил челябинцев с минимальным счетом 1:0, однако «Текстильщик» тоже победил и оказался выше пермской команды.

Таким образом, ФК «Амкар-Пермь» перешел во вторую лигу, дивизион «Б», самую низшую ступень профессионального футбола страны. Дивизион «Б» — по сути, четвертая профессиональная лига (первая — РПЛ, вторая — ФНЛ, третья — Вторая лига, дивизион «А», четвертая — вторая лига, дивизион «Б»). В третьем дивизионе «Амкар» уже играл в 1994 году, в первый год своего существования, и прошел повышение в классе уже в 1995 году.

Сейчас «Амкар» попадает в четвертую группу, в которой на данный момент числится девять команд — на повышение пошел клуб «Торпедо-Миасс», а вылетели вторые команды «Оренбурга» и тольяттинского «Акрона». Пермякам предстоит сыграть с такими командами, как «Химик-Август» (Вурнары), «Рубин-2» (Казань), «Носта» (Новотроицк), «Урал-2» (Екатеринбург), «Уралец-ТС» (Нижний Тагил) и «Динамо» (Барнаул). По итогам турнира две команды вылетают в любительскую лигу, а первое место повышается до «серебра» класса «А». Сезон начнется весной 2024 года и пройдет в два круга.

После игры президент «Амкара» Валерий Чупраков провел прямой эфир в соцсети и ответил на вопросы болельщиков, поступавшие в комментариях. Господин Чупраков взял на себя ответственность за выступление команды в сезоне, заявив, что совершил ошибки. На вопрос о собственной отставке президент команды ответил, что останется на своем посту и его контракт рассчитан на пять лет. Впрочем, по его словам, работодатель может его уволить, не удовлетворившись итогами работы.

«Это не конец. В любом спорте бывают и падения, и взлеты. Это надо принимать так, как это случилось. Самое гнусное — это взять, написать заявление и убежать. Я очень давно в футболе, и в моей жизни были разные казусы. Но тем не менее, мы и в старом „Амкаре“ всегда искали пути, каким образом что перестроить, чтобы оставаться в этом футболе»,— заявил господин Чупраков в онлайн-эфире.

По словам президента «Амкара», у действующего тренерского штаба во главе с Иваном Черенчиковым сроки соглашения о сотрудничестве завершаются 15 ноября. Продлены они не будут. На данном этапе ведутся переговоры с рядом кандидатов на роль наставника команды.

Напомним, Иван Черенчиков был назначен главным тренером ФК «Амкар-Пермь» в апреле, по ходу сезона второй лиги четвертой группы. К тому моменту команда входила в число лидеров и претендовала на повышение в классе. По итогам первого этапа «Амкар» занял третье место, войдя в шестерку лучших команд для участия во втором этапе за выход в первую лигу. Во втором этапе пермский клуб вновь стал третьим, перейдя в класс «А», в группу «Серебро», после реорганизации второй лиги.

В сезоне-2023/2024 Валерий Чупраков поставил перед тренерским штабом задачу выхода в первую лигу. Для этого было необходимо войти в топ-4 лучших команд группы «Серебро» для повышения в «Золото», а весной занять одно из первых трех мест турнира. По итогам сезона команда заняла восьмое место из десяти, не дотянувшись до спасительного шестого места на одно очко.

«Если мы как клуб зашли в дивизион „Б“, то мы должны из него выбраться, доказав, что это было какое-то недоразумение. Я вижу, что нужно укреплять костяк команды, середину поля. Зимой мы будем рассматривать точечные усиления и замены в случае ухода игроков»,— рассказал господин Чупраков.

Валерий Чупраков отметил также, что за три сезона после возрождения «Амкара» постепенно делалась ставка на молодых футболистов и игроков пермских молодежных команд. Эта стратегия будет продолжена и в следующем сезоне. Господин Чупраков обосновал это тем, что «у них будет все впереди, у них будут гореть глаза. Их, конечно, проще найти, когда ты в премьер-лиге, и труднее найти во второй лиге», поделился президент команды.

Переход в нижний дивизион, по мнению господина Чупракова, не должен сказаться на отношении спонсоров клуба. Однако ситуация станет более определенной в будущем году. Президент клуба пообещал также обнародовать программу работы над ошибками, которые привели «Амкар» к такому результату, и программу развития клуба на близлежащую и долгосрочную перспективу.

На сезон 2023/2024 года краевой бюджет выделил «Амкару» рекордные 125 млн руб. В 2022 году сумма субсидии из бюджета Прикамья футбольному клубу составляла 22,5 млн руб. и была равна 10% от общего бюджета клуба. Еще около 80 млн руб. клубу впервые выделил «Пермэнергосбыт».

В минспорте Пермского края говорят, что объем субсидий на будущий сезон «Амкару» станет известен в конце года. «Сумма, которую получит каждый клуб на следующий год, будет известна только в конце декабря. Дело в том, что на каждый год объем субсидий для команд рассчитывается по ряду параметров. Это посещаемость матчей, качество выступлений, положение в турнирной таблице. Еще один параметр — официальное число занимающихся спортом, в котором выступают клубы. Мы считаем, что если у нас есть команда высшего дивизиона, то этим видом спорта должно заниматься как можно больше детей и взрослых. Кроме того, учитывается отсутствие налоговой задолженности, долгов за эксплуатацию спортивных объектов»,— пояснила «Ъ-Прикамье» министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

«Руководству клуба была поставлена задача — выйти в первую лигу. Поставлена в том числе нашей компанией как основным спонсором. Задача не выполнена. Руководству клуба должно быть стыдно за такой результат»,— говорит гендиректор «Пермэнергосбыта» Игорь Шершаков.

Бывший президент пермского ФК «Звезда» Антон Клепиков считает, что пермскому клубу необходимо обновить руководство. «Новый президент должен быть управленцем-технократом, а не знаменем. Он же в своем лице совместит должность директора команды, чтобы не размывать ответственность. Бюджет позволяет также нанять хорошего уровня игроков. Тут я не понимаю проблемы: либо люди работают на подбор и отсмотр, либо бюджет не на игроков идет. „Звезда“ играла значительно выше с бюджетом в два-три раза меньше. Нужно местную молодежку полноценную вырастить. Как раньше „Амкар“ не брал местных игроков, так и сейчас. А у них не только денежная мотивация. Ну и главного тренера с таким клубным бюджетом нужно брать из первой лиги. Новый специалист, я надеюсь, создаст свой стиль игры. По сути, весь проект нужно собирать заново»,— подчеркнул господин Клепиков.

Бывший член попечительского совета «Амкара» Николай Благов считает, что в нынешней ситуации клуб был недофинансирован. «Не хватило ресурсов, еще бы 100 млн руб. Трагедии из этого делать не стоит. Надо работать засучив рукава. У клуба должно появиться лицо. Президент и тренер должны стать единомышленниками, а у команды — быть костяк ведущих игроков. Как у нашего „Амкара“ была опора — болгары, так и здесь»,— говорит экс-член совета. По его мнению, привлечь в команду 4-го дивизиона опытного специалиста из ФНЛ возможно. «Его можно привлечь либо перспективами сделать себе результат, и как следствие — имя, либо деньгами»,— полагает Николай Благов.

Дмитрий Погорелов