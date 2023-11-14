Охотники за иностранцами

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела предполагаемой банды уроженцев Таджикистана, которые, по версии следствия, с 2013 года занимались разбойными нападениями на граждан Китая. На предварительном заседании суд продлил им арест на полгода. Защита подсудимых считает, что мера пресечения не должна быть связана с лишением свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд продлил на полгода арест членам предполагаемой банды уроженцев Таджикистана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Суд продлил на полгода арест членам предполагаемой банды уроженцев Таджикистана

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На скамье подсудимых находятся уроженцы Таджикистана Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов. Они обвиняются по пп. а, б ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 209 (участие в устойчивой вооруженной группе или в совершаемых ею нападениях). Следствие предполагает, что в банду входили еще несколько человек, сейчас их местонахождение устанавливается.

Как следует из материалов дела, одним из организаторов банды является Идибой Худжаназаров — он привлек в нее участников и достал пистолеты с патронами.

«Целью банды было хищение денежных средств, принадлежащих иностранным гражданам и организациям. Общий объем похищенных средств составил около 53 млн руб.»,— рассказала гособвинитель Марина Отраднова.

В течение десяти лет — с 2013 по 2023 год — банда совершила четыре нападения на граждан Китая, имеющих при себе крупные суммы денег.

В основном преступники нападали днем. Так, 11 февраля 2013 года в районе рынка «Таганский ряд» участники ОПГ с угрозами применить оружие похитили у гражданина КНР более 3 млн руб. Следующее нападение они совершили зимой 2015 года: похитили у иностранца 27 млн руб. возле здания банка «Нейва» на улице Чапаева.

В августе 2016 года группировка похитила у гражданина КНР 15,6 млн руб. в районе Уралмаша. В 2017 году бандиты совершили нападение на жителя Китая на Сортировке, отобрав у него 7 млн руб.

Предполагаемые члены ОПГ во главе с Идибоем Худжаназаровым были задержаны 23 февраля 2023 года. Железнодорожный суд Екатеринбурга заключил их под стражу. На предварительном заседании по рассмотрению их уголовного дела срок заключения был продлен до 30 апреля 2024 года. Адвокат Юсуфа Джобирова Артем Зайцев пообещал обжаловать это решение. Защита Далерджона Махмаджонова отметила, что ее подзащитный «сотрудничал с органами следствия» и поэтому ему надо избрать другую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Рассмотрение уголовного дела отложено до 21 ноября.

Мария Шараева