Географический диктант: что это такое и как его пройти

19 ноября в России и за рубежом в девятый раз будет проводиться просветительская акция РГО «Географический диктант». Что это за мероприятие и как принять в нем участие — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Что такое географический диктант

Географический диктант — ежегодное образовательное мероприятие, организуемое с 2015 года Русским географическим обществом (РГО). Его цель — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. Диктант проходит в форме теста как очно на специально организованных площадках в России и за рубежом, так и онлайн на сайте проекта.

В 2022 году самым активным регионом стала Башкирия, где диктант написали более 30 тыс. человек. На втором месте — Краснодарский край (24 тыс.). Самые активные зарубежные страны по количеству участников: Таджикистан, Армения, Южная Осетия, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.

Как диктант пройдет в 2023 году

Участникам предстоит ответить на вопросы по географии России, подразумевающие знание фактов и умение использовать образное мышление и логику. Диктант состоит из двух частей, первая включает 10 вопросов, вторая — 30. Все вопросы различаются по степени сложности, и результат оценивается по 40-балльной шкале.

Диктант пройдет 19 ноября с 12 до 13 часов по местному времени. Для тех, кто не успеет написать его в этот промежуток, на сайте акции dictant.rgo.ru с 14:00 19 ноября до 14:00 1 декабря по московскому времени будет доступен экстравариант.

Как зарегистрироваться на диктант

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого надо перейти по ссылке, выбрать удобную площадку и зарегистрироваться.

Участники, прошедшие предварительную регистрацию, получат индивидуальную ссылку, перейдя по которой смогут написать диктант в режиме онлайн. Ссылка будет предоставлена накануне мероприятия.

Первые 15 минут отводятся на приветственное слово ведущего, небольшую виртуальную викторину, объяснение правил и заполнение анкеты. После этого участник переходит непосредственно к заданиям диктанта, представленным в виде видеопрезентации, озвученной известными телеведущими, актерами и дикторами.

После завершения диктанта каждый участник получает 13-значный номер бланка (код), который необходимо сохранить и использовать для получения результатов.

Каждый участник диктанта получает Свидетельство об участии в течение двух недель.