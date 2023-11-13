Испанская экстрадиция

Генпрокуратура обратилась к властям Испании с просьбой выдать России известного арбитражного управляющего Игоря Вышегородцева, обвиняемого в растрате при банкротстве военного госпредприятия в Воронеже. Разыскиваемого Интерполом господина Вышегородцева задержали во время визита в королевство несколько месяцев назад, но свежих данных о его судьбе у российских силовиков нет. Управляющий заявил «Ъ-Черноземье», что обратился за статусом пострадавшего от действий властей РФ беженца. Эту позицию он намерен отстаивать показами фильма о своем преследовании на европейских правозащитных фестивалях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О планах добиться экстрадиции Игоря Вышегородцева в Россию для завершения суда над ним в Воронеже «Ъ-Черноземье» накануне сообщили в прокуратуре региона. После того как управляющий и экс-директор местного филиала СРО «Авангард» в апреле 2022 года не пришел на заседание, где было вынесено решение о его аресте, его объявили сначала в федеральный, а вскоре, «после получения сведений о нахождении за пределами РФ», и в международный розыск. Данные о его уголовном деле были направлены в Интерпол, который впоследствии выдал в отношении господина Вышегородцева так называемый red notice — адресованный полиции всех стран-участниц организации запрос на «установление местонахождения и арест».

Впоследствии управляющего, как сообщили в воронежской прокуратуре, задержали в Испании. По данным «Ъ-Черноземье», это произошло в начале 2023 года. Согласно действующему регламенту, Интерпол уведомил об этом Генпрокуратуру РФ, а она — силовиков в регионе. Затем воронежская прокуратура обратилась к федеральным коллегам с ходатайством «о направлении компетентным органам Испании запроса о выдаче Вышегородцева для привлечения к уголовной ответственности».

В распоряжении „Ъ“ есть копия письма замгенпрокурора по международным делам Петра Городова министру юстиции Испании Пилар Льоп. В нем господин Городов, известный своей прежней работой в системе Интерпола, просит «заключить под стражу и выдать» господина Вышегородцева. Прокурор от лица России гарантирует, что фигурант «не преследуется по политическим мотивам» и «не подвергнется пыткам, жестоким, бесчеловечным, унижающим достоинство видам наказания», а также сохранит право «на все возможности для защиты». Также испанским силовикам направили для ознакомления 62 страницы материалов из уголовного дела управляющего.

Господина Вышегородцева обвиняют в особо крупном присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) во время замещения активов при банкротстве местного госпредприятия «Военторг №769». Полиция возбудила уголовное дело в декабре 2017 года, сначала предъявив арбитражному управляющему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Впоследствии обвинение было изменено на растрату, более мягкую статью.

Актуальный статус фигуранта после задержания, по данным «Ъ-Черноземье», воронежской прокуратуре неизвестен. Господин Вышегородцев при этом доступен для комментариев, в июле он по видеосвязи участвовал в круглом столе «Ъ-Черноземье».

Управляющий заявил «Ъ-Черноземье», что подал в Интерпол жалобу на red notice в отношении себя. «В жалобе я, как и во время разбирательства, заявляю о своей невиновности, ссылаюсь на то, что подвергся в России несправедливому судебному преследованию, столкнулся с избирательным применением права и нарушением преюдиции,— пояснил господин Вышегородцев.— По делу “Военторга” имеется решение арбитражного суда, который завершил банкротство, подтвердив, что процедура была проведена без нарушений. Оно не обжаловалось. Специалистов, которые знакомятся с материалами дела за рубежом, удивляет такое противоречие и то, что меня фактически пытаются второй раз судить за тот же самый эпизод». Интерпол пока не выносил решения по жалобе.

Однако в опубликованной организацией базе розыска организации профайл господина Вышегородцева по состоянию на начало ноября «Ъ-Черноземье» обнаружить не удалось. Он заявил «Ъ-Черноземье», что обратился «в одну из цивилизованных стран» за статусом беженца, пострадавшего от действий судебной и правоохранительной системы РФ.

Свою позицию господин Вышегородцев также планирует отстаивать с помощью короткометражного документального фильма «Управляющий» (The Manager), снятого вместе с режиссером Алексеем Мавроматисом. Премьера состоялась в конце октября на Уральском форуме арбитражных управляющих, крупнейшем в РФ мероприятии в этой отрасли права. В документальной картине главный герой в формате интервью рассказывает о своей работе и о том, как ее особенности вылились в уголовное преследование.

Игорь Вышегородцев сообщил «Ъ-Черноземье», что фильм переведен на несколько иностранных языков и планируется к участию в 12 фестивалях документального кино в Испании, Великобритании, США, Германии, Чехии и Бельгии в 2023–2024 годах. Первым его покажут на фестивале фильмов о правах человека в Барселоне в декабре.

Сергей Калашников