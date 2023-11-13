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Коммерсантъ FM
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Совет директоров TCS Group возглавил экс-глава Mastercard в России Малиновский

Совет директоров компании TCS Group, которая владеет Тинькофф-банком (MOEX: TCSG), возглавил экс-глава Mastercard в России Алексей Малиновский. Об этом сказано в сообщении компании на сайте центра раскрытия публичной информации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Совет директоров назначил Алексея Малиновского, который в настоящее время занимает должность независимого неисполнительного директора, председателем совета директоров»,— говорится в материале.

Господин Малиновский сменил на посту главы совета директоров Константиноса Экономидеса — он занимал этот пост 15 лет. В июле 2023 года Алексей Малиновский вошел в совет директоров TCS Group Holding.

13 октября TCS Group объявила о проведении 21 ноября общего собрания акционеров, на котором рассмотрят вопрос предоставления совету директоров права на обратный выкуп акций или депозитарных расписок. 7 ноября глава совета директоров компании Константинос Экономидес покинул свою должность. 10 ноября в TCS Group сообщили о планах сменить юрисдикцию — сейчас компания базируется на Кипре.

Подробнее о развитии компании — в интервью «Ъ» «"Тинькофф" — это большой научный институт"».

Петр Бузлаев

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