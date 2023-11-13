Жители Заречного одобрили строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС

Участники общественных слушаний поддержали строительство пятого энергоблока Белоярской АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») в городе Заречном (Свердловская область), сообщила пресс-службе атомной электростанции. Всего в обсуждении с учетом зрителей трансляции приняли участие 5395 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работники БАЭС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Работники БАЭС

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После прослушивания докладов выступили десять человек, девять из которых поддержали появление пятого энергоблока в городе. Они объясняли необходимость строительства экологической безопасностью объекта и его положительным эффектом на развитие города.

Против энергоблока выступил физик-ядерщик Андрей Ожаровский. По его словам, коэффициент использованной мощности четвертого энергоблока Белоярской АЭС составляет 67%. «На слушаниях в 2013 году говорили, что если не построить блок к 2020 году, это будет сдерживать промышленное производство. Никаких проблем, что блок по каким-то причинам не построили, не создало. Экономика на месте»,— пояснил он. Господин Ожаровский обвинил электростанцию в загрязнении городской реки Ольховка радиоактивными стоками. «Обнаружены радиационные аномалии в пойме реки, в частности близ места впадения Ольховки в Пышму»,— заявил он.

В конце слушаний наблюдательный совет признал общественные обсуждения состоявшимися. «Представленные на слушаниях материалы убедительно доказали безопасность обращения с радиоактивными веществами, ядерными материалами, радиоактивными отходами», — озвучил заключение совета ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Алексей Екидин.

Напомним, Белоярская АЭС планирует завершить строительство энергоблока №5 с реактором БН-1200 к 2035 году. Строительство БН-1200 планируется на промышленной площадке энергоблока №4, вспомогательные объекты и коммуникации которой уже созданы с учетом обеспечения энергоблока №5.

Белоярская АЭС имени Курчатова (входит в «Росатом» через концерн «Росэнергоатом») была введена в работу в апреле 1964 года. Она расположена в городе Заречный. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Василий Алексеев

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