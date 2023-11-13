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Коммерсантъ FM
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«Вечер отличался глубиной и интенсивностью торгов»

Дмитрий Буткевич — об аукционе «20/21»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о главных лотах торгов Christie's, в том числе о картинах «Бассейн с нимфеями» Клода Моне и «Фигура в движении» Фрэнсиса Бэкона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дом Christie's провел в Нью-Йорке аукцион «20/21». Марафонская двухчасовая распродажа 63 лотов, которые принесли в результате $640,8 млн. Это были последние в 38-летней карьере торги, которые проводил главный аукционист Christie's Юсси Пелтонен. Было установлено шесть мировых рекордов для отдельных авторов. Вечер отличался глубиной и интенсивностью торгов как в аукционном зале, так и по телефонам.

Аукцион Christie's возглавила картина Клода Моне «Бассейн с нимфеями» (около 1917-1919 годов) размером более 2 м по большой стороне. Чуть более чем за минуту торгов она отошла к телефонному биддеру за $74 млн. Второй по величине продажей вечера ($52,2 млн) стала «Фигура в движении» Фрэнсиса Бэкона 1976 года. Полотно считается частью группы работ, написанных после смерти друга художника Джорджа Дайера в 1971 году. Конкурс также длился примерно минуту.

Среди других лотов, выставленных на торги и установивших рекорды, была картина калифорнийского художника Ричарда Дибенкорна «Воспоминания о визите в Ленинград» (1965 год). Она свидетельствует о глубоком влиянии на творчество Дибенкорна работ Анри Матисса, которые он увидел в большом количестве во время поездки в Советский Союз. С низшей оценки в $25 млн цена полотна поднялась до $46,4 млн.

Еще один серьезный рекорд установила картина Аршила Горки «Обугленная возлюбленная I» (1946 год), написанная вскоре после пожара в доме художника, в котором он потерял около 20 картин. Работу продали за $23,4 млн. Предыдущий рекорд Горки в $14 млн был в 2018-м.

Ну и картина Марка Ротко «Без названия (Желтый, оранжевый, желтый, светло-оранжевый)» 1955 года, которая ушла за $46,4 млн с учетом сборов. Кстати, недавно на Art Basel эту работу предлагали за $60 млн. И, конечно, Пикассо, чья «Спящая девушка» — портрет Мари-Терез Вальтер — ушла за $43 млн. Также рекорды поставили работы Фернандо Ботеро, Джоан Митчелл, Барбары Хепуорт.

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