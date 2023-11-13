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Коммерсантъ FM
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В работе приложения Промсвязьбанка произошел сбой

Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России и Литве жалуются на сбои в работе его приложения и сайта, следует из данных портала Downradar. По состоянию на 14:48 было получено более 300 жалоб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О проблемах с приложением заявили 36% пользователей, с сайтом — 5%. 30% не могут войти в аккаунт, 27% пожаловались на общий сбой.

Больше всего жалоб получено от пользователей из Москвы (есть информация о 1049 сбоях). Также поступают жалобы из Санкт-Петербурга (73), Екатеринбурга (40), Вильнюса (37), Волгограда (37), Новосибирска (32).

ПСБ, как и другие российские банки, находится под блокирующими санкциями Евросоюза. Все они были отключены от системы международных платежей SWIFT. Приложение банка удалили из App Store.

Лаура Кеффер

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