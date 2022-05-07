Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банки пошли по магазинам

Удаленные из Google Play приложения нашлись на альтернативных маркетплейсах

Единственным международным магазином приложений, где до сих пор доступны приложения подпавших под санкции ВТБ и Промсвязьбанка (ПСБ), оказался Galaxy Apps, предустановленный на телефонах Samsung, обнаружил “Ъ”. В маркетплейсах Samsung и Xiaomi, на которые в 2021 году совокупно приходилось более половины всех поставок телефонов в Россию, также остались приложения экосистемы Сбербанка, удаленные из Google Play и App Store. Samsung и Xiaomi не являются субъектами американских санкций, говорят юристы, но, сохраняя доступ к сервисам российских банков, они сами рискуют попасть под ограничения.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” проверил наличие приложений для ОС Android, удаленных из магазина Google Play после введения санкций против российских банков, в альтернативных магазинах приложений южнокорейской Samsung и китайской Xiaomi. Их магазины Galaxy Apps и GetApps предустановлены на смартфоны вместе с сервисом от Google. В магазине от Samsung “Ъ” обнаружил приложения банков ВТБ и ПСБ, а также часть небанковских приложений экосистемы Сбербанка — «СберМегаМаркета» и голосового помощника «Салют». В магазине от Xiaomi также есть приложение «СберМегаМаркет», но под старым названием Goods.ru. В «СберМегаМаркете» посоветовали скачивать приложение только по прямой ссылке с официального сайта. В Samsung отказались от комментариев, в Xiaomi не ответили “Ъ”.

Основного приложения Сбербанка нет ни в Galaxy Apps, ни в GetApps, при этом в рунете можно найти упоминания его присутствия в GetApps от 13 апреля. При попытке найти приложения Сбербанка в альтернативных магазинах отображаются фейковые приложения от разработчиков, не связанных с банком. Так, в GetApps есть приложение «Сбербанка» от июня 2019 года со скриншотами бонусной программы «Спасибо», а в Galaxy Apps — копии приложений «СберМаркет» и «СберЗдоровье».

В 2021 году на Xiaomi и Samsung, по данным Canalys, суммарно пришлось более половины поставок телефонов на российский рынок, по отдельности они занимали 31% и 27% рынка соответственно. По данным GS Group, в 2021 году в Россию всего было ввезено 35,2 млн смартфонов.

Сейчас по закону о предустановке отечественного софта, принятому в ноябре 2019 года, телефоны на Android в России должны поставляться с каталогом приложений App List, разработанным Минцифры. Но установить через App List изъятые из Google Play банковские приложения невозможно: при их выборе пользователь попадает на страницу с ошибкой. Чтобы решить проблему, Минцифры должно к 1 июня запустить отечественный магазин приложений для Android, его разработку возглавляет VK. Эксперты признавали, что сделать российскую альтернативу возможно, но возникнут проблемы с ее наполнением, поскольку не все зарубежные разработчики захотят сотрудничать.

Из российских разработчиков в альтернативных маркетплейсах Samsung и Xiaomi сейчас больше всего представлен «Яндекс»: на 101 приложение, загруженное в Google Play, приходится 47 в GetApps и 18 — в Galaxy Apps. В «Яндексе» заявили “Ъ”, что стремятся, чтобы его приложения «всегда были доступны для пользователей в удобных магазинах приложений».

В регионах, где доступен Google Play, магазины от Samsung и Xiaomi используются преимущественно для обновлений системных приложений от этих же компаний, сказал директор по развитию бизнеса группы компаний red_mad_robot Дмитрий Панкрушев. Для создателей приложений не очень затратно размещать их сразу на нескольких площадках, говорит сооснователь разработчика arcsinus Павел Голуб. Снижать риски посредством размещения приложений в разных магазинах «кажется логичным, но неясно, каков объем аудитории у альтернативных площадок», отметил он. Гарантий того, что другие магазины не будут удалять приложения российских банков, нет, добавил эксперт: «На примере Huawei (компания удалила в апреле приложения ВТБ, ПСБ и "ФК Открытие" из магазина AppGallery.— “Ъ”) мы увидели, что последствия санкций везде одинаковые».

Samsung и Xiaomi субъектами американских санкций не являются, и степень ответственности за их неисполнение у компаний ниже, говорит юрист КА Pen & Paper Виталий Слепак. «Но законодательство США предусматривает вторичные санкции за взаимодействие с теми, в отношении кого США введены ограничения»,— продолжает господин Слепак. Для их введения, объясняет он, нужно, чтобы власти США признали действия компаний содействием «крупным финансовым операциям».

Юрий Литвиненко, Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...