Банки пошли по магазинам

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Единственным международным магазином приложений, где до сих пор доступны приложения подпавших под санкции ВТБ и Промсвязьбанка (ПСБ), оказался Galaxy Apps, предустановленный на телефонах Samsung, обнаружил “Ъ”. В маркетплейсах Samsung и Xiaomi, на которые в 2021 году совокупно приходилось более половины всех поставок телефонов в Россию, также остались приложения экосистемы Сбербанка, удаленные из Google Play и App Store. Samsung и Xiaomi не являются субъектами американских санкций, говорят юристы, но, сохраняя доступ к сервисам российских банков, они сами рискуют попасть под ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

“Ъ” проверил наличие приложений для ОС Android, удаленных из магазина Google Play после введения санкций против российских банков, в альтернативных магазинах приложений южнокорейской Samsung и китайской Xiaomi. Их магазины Galaxy Apps и GetApps предустановлены на смартфоны вместе с сервисом от Google. В магазине от Samsung “Ъ” обнаружил приложения банков ВТБ и ПСБ, а также часть небанковских приложений экосистемы Сбербанка — «СберМегаМаркета» и голосового помощника «Салют». В магазине от Xiaomi также есть приложение «СберМегаМаркет», но под старым названием Goods.ru. В «СберМегаМаркете» посоветовали скачивать приложение только по прямой ссылке с официального сайта. В Samsung отказались от комментариев, в Xiaomi не ответили “Ъ”.

Основного приложения Сбербанка нет ни в Galaxy Apps, ни в GetApps, при этом в рунете можно найти упоминания его присутствия в GetApps от 13 апреля. При попытке найти приложения Сбербанка в альтернативных магазинах отображаются фейковые приложения от разработчиков, не связанных с банком. Так, в GetApps есть приложение «Сбербанка» от июня 2019 года со скриншотами бонусной программы «Спасибо», а в Galaxy Apps — копии приложений «СберМаркет» и «СберЗдоровье».

В 2021 году на Xiaomi и Samsung, по данным Canalys, суммарно пришлось более половины поставок телефонов на российский рынок, по отдельности они занимали 31% и 27% рынка соответственно. По данным GS Group, в 2021 году в Россию всего было ввезено 35,2 млн смартфонов.

Сейчас по закону о предустановке отечественного софта, принятому в ноябре 2019 года, телефоны на Android в России должны поставляться с каталогом приложений App List, разработанным Минцифры. Но установить через App List изъятые из Google Play банковские приложения невозможно: при их выборе пользователь попадает на страницу с ошибкой. Чтобы решить проблему, Минцифры должно к 1 июня запустить отечественный магазин приложений для Android, его разработку возглавляет VK. Эксперты признавали, что сделать российскую альтернативу возможно, но возникнут проблемы с ее наполнением, поскольку не все зарубежные разработчики захотят сотрудничать.

Из российских разработчиков в альтернативных маркетплейсах Samsung и Xiaomi сейчас больше всего представлен «Яндекс»: на 101 приложение, загруженное в Google Play, приходится 47 в GetApps и 18 — в Galaxy Apps. В «Яндексе» заявили “Ъ”, что стремятся, чтобы его приложения «всегда были доступны для пользователей в удобных магазинах приложений».

В регионах, где доступен Google Play, магазины от Samsung и Xiaomi используются преимущественно для обновлений системных приложений от этих же компаний, сказал директор по развитию бизнеса группы компаний red_mad_robot Дмитрий Панкрушев. Для создателей приложений не очень затратно размещать их сразу на нескольких площадках, говорит сооснователь разработчика arcsinus Павел Голуб. Снижать риски посредством размещения приложений в разных магазинах «кажется логичным, но неясно, каков объем аудитории у альтернативных площадок», отметил он. Гарантий того, что другие магазины не будут удалять приложения российских банков, нет, добавил эксперт: «На примере Huawei (компания удалила в апреле приложения ВТБ, ПСБ и "ФК Открытие" из магазина AppGallery.— “Ъ”) мы увидели, что последствия санкций везде одинаковые».

Samsung и Xiaomi субъектами американских санкций не являются, и степень ответственности за их неисполнение у компаний ниже, говорит юрист КА Pen & Paper Виталий Слепак. «Но законодательство США предусматривает вторичные санкции за взаимодействие с теми, в отношении кого США введены ограничения»,— продолжает господин Слепак. Для их введения, объясняет он, нужно, чтобы власти США признали действия компаний содействием «крупным финансовым операциям».

Юрий Литвиненко, Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова