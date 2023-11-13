Economist: США оценили потери Украины в 190 тыс. убитых и раненых

По оценкам американских чиновников, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военном конфликте с Россией составили 190 тыс. человек. Из них погибших — не менее 70 тыс., еще до 120 тыс. получили ранения, сообщает британское издание The Economist.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что с февраля по ноябрь 2022 года погибли около 13 тыс. военных. В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен оценила потери ВСУ в 100 тыс. человек, но позднее в ЕК уточнили, что она говорила об общем числе погибших и пострадавших. В августе 2023-го The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков писала, что потери Украины превысили 150 тыс. военнослужащих, включая убитых и раненных.

Минобороны России официально информацию о пострадавших и погибших в ходе военного конфликта не раскрывает.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер