УФНС: налоговые долги машзавода в Кыштыме образовались в 2022-2023 годах

Налоговая задолженность АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО, входит в группу «Канекс»), из-за которой предприятие может стать банкротом, образовалась в 2022-2023 годах. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

По данным ведомства, одно из градообразующих предприятий Кыштыма накопило долги по налогам на доходы физических лиц и добавленную стоимость, транспортному и земельному налогам. Кроме того, имеется задолженность по платежам в пенсионный фонд, обязательным медицинским и социальным страховым взносам.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 1 ноября Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление Межрайонной инспекции ФНС №3 о признании банкротом АО «КМО». Сумма требований кредитора составляет 120 млн руб. В управляющей предприятием компании утверждают, что финансовые трудности носят временный характер, с налоговым органом решается вопрос о рассрочке выплаты задолженности.