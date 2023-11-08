Машиностроителям предъявили долг 120 миллионов

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит дело о банкротстве АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО, входит в группу «Канекс»). Заявление направила Межрайонная инспекция ФНС №3 из-за задолженности в размере более 120 млн руб. В августе и сентябре две компании заявляли о намерениях обанкротить одно из градообразующих предприятий Кыштыма, но до суда дело не дошло. В управляющей компании КМО рассчитывают получить рассрочку по уплате образовавшейся налоговой задолженности. Эксперты не исключают, что у завода образовались кассовые разрывы из-за сокращения заказов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Кыштыма прорабатывают с налоговой службой вопрос погашения задолженности предприятия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Власти Кыштыма прорабатывают с налоговой службой вопрос погашения задолженности предприятия

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) России №3 по Челябинской области добивается признания банкротом одного из градообразующих предприятий Кыштыма — АО «Кыштымское машиностроительное оборудование» (КМО, входит в группу «Канекс»). Сумма требований превышает 120 млн руб. Арбитражный суд Челябинской области принял заявление к производству и назначил судебное заседание по проверке его обоснованности на 5 декабря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Заявление МИФНС направила еще 20 октября, но суд оставил его без движения до 25 ноября. На прошлой неделе заявитель устранил недостатки. Согласно материалам дела, налоговый орган просит признать КМО несостоятельным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов основной долг в размере 113,68 млн руб., 6,5 млн руб. пени и 8,6 тыс. руб. штрафов.

В ООО «Управляющая компания “Камекс”» по поводу заявления МИФНС о несостоятельности кыштымского предприятия сообщили “Ъ-Южный Урал”, что рассчитывают урегулировать вопрос, не доводя до банкротства. «Финансовые трудности АО “КМО” носят временный характер. Руководством АО предприняты оперативные эффективные меры по выходу из сложившейся ситуации, включая принятие мер по урегулированию задолженности по налогам и сборам посредством получения рассрочки по их уплате. Принятие решения по данному вопросу ожидается в ближайшее время»,— говорится в ответе на запрос генерального директора УК «Канекс» Александра Канцурова. Причины трудностей, которые привели к образованию долга по налогам, в компании не назвали.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (до 2002 года ОАО «Кыштымский машиностроительный завод») специализируется на производстве бурового горно-шахтного оборудования и инструмента. Это одно из старейших предприятий Челябинской области и Урала, основанное как Кыштымский железоделательный завод в 1757 году Никитой Демидовым. Является одним из трех градообразующих предприятий Кыштыма наряду с АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» и АО «Радиозавод». АО «КМО» входит в группу компаний «Камекс» (Москва). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году КМО получило чистый убыток в размере 114,9 млн руб. после прибыли 60,6 млн в 2021-м. Выручка завода в прошлом году составила 895,8 млн руб. (1,1 млрд годом ранее).

Заместитель главы Кыштыма по экономике и инвестициям Алексей Заикин сообщил «Ъ-Южный Урал», что руководство города знает о финансовых трудностях на предприятии. «У нас создана рабочая группа для контроля за ситуацией, выработан план действий. С УФНС прорабатываются вопросы погашения задолженности, заключения необходимых соглашений и приостановления процедуры. С руководством предприятия мы практически каждую неделю встречаемся, мониторим ситуацию. Руководство и собственник планируют восстановить платежеспособность и решить все текущие проблемы»,— прокомментировал Алексей Заикин. По его данным, на КМО работает чуть более 300 человек.

По мнению промышленного эксперта Леонида Хазанова, нельзя исключать варианта, что у Кыштымского машиностроительного объединения сократились заказы со стороны горнодобывающих предприятий. «На этом фоне сформировались кассовые разрывы и соответственно долги перед поставщиками материалов и бюджетом. Поэтому КМО в этом году вполне могло оказаться на грани убыточности и столкнуться с риском банкротства, которое более чем реально, когда речь идет о задолженности по налогам»,— комментирует эксперт.

Юлия Гарипова