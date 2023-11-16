Своего зампреда надо знать не только в лицо
Максим Буйлов о доверчивых финансистах
Как рассказали источники “Ъ” на рынке, мошенники начали охотиться за менеджерами среднего звена крупных банков. При этом сами методы, с помощью которых у банковских работников выманивают деньги, с технической точки зрения не новы — это либо ссылка, по которой менеджер проходит и загружает на свой смартфон вредоносный софт, либо социальная инженерия. Но вот сам заход, который обеспечивает лояльность будущей жертвы, представляется вполне оригинальным.
Максим Буйлов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Начальник отдела крупного банка или замдиректора департамента получает сообщение в мессенджере от зампреда правления с информацией, что надо помочь сотрудникам Минфина, для чего требуется пройти по ссылке. На аватаре сообщения, присланного с номера якобы зампреда, ставится реальная фотография топ-менеджера. Расчет идет на то, что в крупных банках руководители среднего звена не могут знать номера мобильных телефонов зампредов. Также логично предположить, что сотрудник в 99 случаях из 100, получив задание от «самого зампреда», бросится его исполнять, а не пойдет узнавать, действительно ли большой начальник дал ему ответственное поручение.
По словам одного из собеседников “Ъ”, на удочку мошенников уже попались сотрудники ряда крупных банков и госкомпаний. Это логично: мошенники выбирают организации, где, с одной стороны, руководство «оторвано от народа», а с другой — у среднего звена управленцев вполне высокие зарплаты и еще более привлекательные годовые бонусы. То есть они выглядят достаточно интересными объектами охоты, но не как сотрудники банка, обладающие секретной информацией, а как, по сути, его клиенты.
И здесь у мошенников достаточно обширное поле для деятельности — не менее полусотни крупных банков, госкомпании, крупные частные компании. Базы данных с фамилиями и телефонами раздобыть не проблема, и даже в случае прокола мошенники ничем не рискуют — просто переключатся на другие организации. И могут даже вернуться, когда схлынет ажиотаж.
В то, что всех сотрудников предупредят о новой мошеннической схеме и они никогда на нее не попадутся, злоумышленники благоразумно не верят. Есть масса примеров, когда, казалось бы, прекрасно осведомленные о различных схемах люди, сами финансисты, попадались на не слишком замысловатые схемы. В 2021 году мошенники смогли получить 11 млн руб. от экс-министра экономики, в 2022 году — 1,2 млн руб. от замглавы ФНС и 1,6 млн руб. от главного эксперта ЦБ, в 2023 году — 3,8 млн руб. от главы административного департамента Минфина. На этом фоне наивно ждать стойкости от менеджеров среднего звена даже крупного банка. Как сказал бургомистр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сударыня, что вы от него хотите? Англия сдалась!»