Своего зампреда надо знать не только в лицо

Как рассказали источники “Ъ” на рынке, мошенники начали охотиться за менеджерами среднего звена крупных банков. При этом сами методы, с помощью которых у банковских работников выманивают деньги, с технической точки зрения не новы — это либо ссылка, по которой менеджер проходит и загружает на свой смартфон вредоносный софт, либо социальная инженерия. Но вот сам заход, который обеспечивает лояльность будущей жертвы, представляется вполне оригинальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Начальник отдела крупного банка или замдиректора департамента получает сообщение в мессенджере от зампреда правления с информацией, что надо помочь сотрудникам Минфина, для чего требуется пройти по ссылке. На аватаре сообщения, присланного с номера якобы зампреда, ставится реальная фотография топ-менеджера. Расчет идет на то, что в крупных банках руководители среднего звена не могут знать номера мобильных телефонов зампредов. Также логично предположить, что сотрудник в 99 случаях из 100, получив задание от «самого зампреда», бросится его исполнять, а не пойдет узнавать, действительно ли большой начальник дал ему ответственное поручение.

По словам одного из собеседников “Ъ”, на удочку мошенников уже попались сотрудники ряда крупных банков и госкомпаний. Это логично: мошенники выбирают организации, где, с одной стороны, руководство «оторвано от народа», а с другой — у среднего звена управленцев вполне высокие зарплаты и еще более привлекательные годовые бонусы. То есть они выглядят достаточно интересными объектами охоты, но не как сотрудники банка, обладающие секретной информацией, а как, по сути, его клиенты.

И здесь у мошенников достаточно обширное поле для деятельности — не менее полусотни крупных банков, госкомпании, крупные частные компании. Базы данных с фамилиями и телефонами раздобыть не проблема, и даже в случае прокола мошенники ничем не рискуют — просто переключатся на другие организации. И могут даже вернуться, когда схлынет ажиотаж.

В то, что всех сотрудников предупредят о новой мошеннической схеме и они никогда на нее не попадутся, злоумышленники благоразумно не верят. Есть масса примеров, когда, казалось бы, прекрасно осведомленные о различных схемах люди, сами финансисты, попадались на не слишком замысловатые схемы. В 2021 году мошенники смогли получить 11 млн руб. от экс-министра экономики, в 2022 году — 1,2 млн руб. от замглавы ФНС и 1,6 млн руб. от главного эксперта ЦБ, в 2023 году — 3,8 млн руб. от главы административного департамента Минфина. На этом фоне наивно ждать стойкости от менеджеров среднего звена даже крупного банка. Как сказал бургомистр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»: «Сударыня, что вы от него хотите? Англия сдалась!»