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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Русагро» в третьем квартале выросла почти в 16 раз

ГК «Русагро» в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 15,8 раза, до 25,3 млрд руб., следует из отчетности (.pdf). Скорректированная EBITDA выросла в 1,7 раза, до 5 млрд руб., выручка — на 31%, до 71,7 млрд руб. Как уточнили в компании, выручка сахарного сегмента увеличилась до 13,3 млрд руб., мясного — до 12,9 млрд руб., сельскохозяйственного — до 12,2 млрд руб. Выручка сегмента «масло и жиры» снизилась до 24,7 млрд руб.

«Выросла выручка всех бизнес-направлений, кроме масложирового, что связано как с ростом объемов реализации, так и с более благоприятной рыночной конъюнктурой. Выручка масложирового бизнес направления уменьшилась из-за снижения мировых цен на масложировую продукцию, а также снижения объемов в результате остановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию»,— пояснил гендиректор ГК Тимур Липатов.

Чистая прибыль группы за девять месяцев составила 38,5 млрд руб. против 2,2 млрд руб. год назад, выручка — 178,2 млрд руб. против 182 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 30,6 млрд руб. Выручка сахарного сегмента снизилась до 37,3 млрд руб., масложирового — до 76,1 млрд руб., мясного — выросла до 35,6 млрд руб., сельскохозяйственного — до 23,8 млрд руб.

На фоне публикации отчетности расписки «Русагро» на Московской бирже росли почти на 4%. По данным на 11:21, бумаги компании растут в цене на 1,60%, до 1546,2 руб.

Группа «Русагро» — крупнейший вертикальный агрохолдинг России, земельный банк которого составляет 668 тыс. га. В октябре компания объявила о намерении внедрить отечественную систему управления сельскохозяйственным производством, стоимость проекта оценивается в 670 млн руб.

Ранее «Ъ» выяснил, что на рынок зернового экспорта вышла структура, которая может быть связана с акционерами ГК «Русагро».

Подробнее об этом читайте в материале «Урожаю нашли продавца».

Лаура Кеффер

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