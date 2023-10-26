Урожаю нашли продавца

На рынок зернового экспорта вышла структура, которая может быть связана с акционерами ГК «Русагро». Отгрузки начала компания «Стрэнд» Юрия Журавлева, который покупал 7,22% акций у структуры основателя группы экс-сенатора Вадима Мошковича и участвовал в связанных с ним девелоперских проектах. Маржа экспортеров зерна в последние годы была крайне высока, но этот рынок уже отличает сильная консолидация, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ООО «Стрэнд» Юрия Журавлева, полного тезки экс-акционера крупного производителя продуктов питания ГК «Русагро», занялось экспортом зерна, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. По полученным от источника “Ъ” цифрам, с июля по сентябрь, за первые три месяца сезона, «Стрэнд» отгрузил около 90 тыс. тонн зерна, войдя в топ-30 экспортеров. Но другой собеседник “Ъ” говорит, что компания пока вывезла около 10 тыс. тонн зерна. В «Стрэнде» отказались от комментариев.

«Стрэнд» может быть новым проектом в сфере зернового экспорта, созданным акционерами «Русагро».

О том, что основатель «Русагро» экс-сенатор Вадим Мошкович может инвестировать в этот бизнес, источники “Ъ” говорили весной (см. “Ъ” от 20 апреля). Управляющим проектом собеседники “Ъ” называли создателя холдинга Valars Group Кирилла Подольского, который до того объявлял в социальных сетях о поиске команды в нового экспортера зерновых и масличных. В «Русагро» комментарии не предоставили, Кирилл Подольский на вопросы не ответил.

Название «Стрэнд» может быть образовано от Safety Trading Research &, следует из логотипа компании. Юрий Журавлев, сказано в отчете «Русагро», входил в совет директоров группы в июне—декабре 2022 года. В марте 2022 года после введения санкций ЕС в отношении Вадима Мошковича «Русагро» сообщила о покупке Юрием Журавлевым 7,22% акций у Granada Capital CY Ltd, находящейся под косвенным контролем господина Мошковича. Этот пакет господин Журавлев реализовал в декабре 2022 года компании «Циркон-Холдинг». Согласно СПАРК, Юрий Журавлев также входил в учредители структуры девелоперской Level Group ООО СЗ АПД, где долей владеет Вадим Мошкович.

Планы у «Стрэнда» могут быть амбициозными.

Как следует из реестра заявок Новороссийского зернового терминала, этой весной компания хотела заключить договор на перевалку 1,5 млн тонн зерна, но квоты не получила. Заявке дан статус «в ожидании свободных мощностей». Как указывает источник “Ъ”, зерновые терминалы полностью загружены.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что бизнес экспортеров зерна последние два сезона был чрезвычайно рентабельным из-за низких цен на внутреннем рынке и высоких мировых котировок в 2022 году. Но выросла непредсказуемость бизнеса, частично из-за внешних факторов, а в первую очередь — из-за вмешательства государства, указывает эксперт. Замедление экспорта в октябре собеседники “Ъ” связывали с необходимостью следовать рекомендуемым Минсельхозом ценам. По данным «Совэкона», к концу прошлой недели пшеница из РФ с протеином 12,5% подешевела на $7, до $232 за тонну (FOB), а объем контрактов на продажу российской пшеницы на неделе к 25 октября снизился до 1,6 млн тонн, минимума с начала июня.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ, на пленарном заседании Госдумы 20 сентября: «Урожай зерна 2023 года позволит нам сполна обеспечить внутренний рынок, а также поставить за рубеж в текущем сезоне до 60 млн тонн зерновых».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в этом сезоне наблюдается укрепление позиций «Грейн Гейтс», ТД «Риф» и Объединенной зерновой компании, а также усиление концентрации рынка. По его словам, первые четыре экспортера (ТД «Риф», «Грейн Гейтс», «Астон» и «МЗК Экспорт») формируют около 80% поставок через терминалы Черного моря. Как отмечает господин Рылько, новые игроки появляются и уходят и закрепиться на экспортном рынке становится проблематично особенно без поддержки сильного аграрного бизнеса на юге России.

Анатолий Костырев