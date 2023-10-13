«Русагро» заменит систему управления сельхозпроизводством на отечественную

Группа компаний «Русагро» внедрит отечественную систему управления сельскохозяйственным производством на базе облачного сервиса «История поля» взамен зарубежного решения Cropwise. Грант на разработку проекта компания получила от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

Как уточнила пресс-служба «Русагро», сервис «История поля» позволяет собирать, анализировать и хранить всю информацию по хозяйству в единой системе. Сумма грантового финансирования проекта, выделенного РФРИТ, составляет 536 млн руб. Общая стоимость проекта оценивается в 670 млн руб.

«Внедрение системы позволит сократить время на сбор и анализ данных с полей, предотвратить хищение товарно-материальных ценностей и снизить их расход, повысить урожайность, снизить расходы на удобрения и средства защиты растений»,— отметили в «Русагро».

Группа «Русагро» — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России, земельный банк которого составляет 668 тыс. га. По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль «Русагро» увеличилась до 13,19 млрд руб. с 470 млн руб. годом ранее. Выручка группы сократилась со 127,2 млрд руб., до 106,5 млрд руб.

Милена Костерева