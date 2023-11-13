Умер снявшийся в 900 фильмах индийский актер Чандра Мохан

В возрасте 80 лет после долгой болезни умер индийский актер Маллампалли Чандрасекхара Рао, более известный под творческим псевдонимом Чандра Мохан, сообщает The Times of India. За свою карьеру он успел сняться в 900 фильмах и сериалах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Epraphul / Wikipedia Фото: Epraphul / Wikipedia

По данным издания, в последние годы господин Мохан страдал от проблем с сердцем и почками. 11 ноября он потерял сознание в своем доме и был госпитализиваран, но в больнице уже констатировали его смерть. Источники заявили, что причиной стала остановка сердца.

Актер родился в 1942 году и получил образование в сельскохозяйственном колледже, во время учебы участвовал в театральных постановках. Его дебютом стала роль в фильме «Рангула Ратнам» в 1966 году. Его последней работой стала роль в фильме «Кислород» 2017 года, после чего он решил перестать сниматься из-за ухудшения здоровья.

Лаура Кеффер