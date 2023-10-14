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Коммерсантъ FM
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Европа заливает газ

Хватит ли ЕС топлива в разгар подготовки к зиме

Цены на газ в Европе продолжили расти на фоне ближневосточного конфликта. По итогам торгов в пятницу биржевая стоимость топлива превысила $600 за тысячу кубометров. За день она выросла на 3%. До этого резкий скачок цен произошел после сообщения об экстренной пресс-конференции правительства Финляндии после утечки на газопроводе Balticconnector. Тогда котировки выросли на 14%.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Президент Саули Ниинистё заявил, что повреждение трубопровода, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. В НАТО пообещали помочь с расследованием инцидента. Сейчас основной поток топлива в Евросоюз идет из Норвегии? кроме того, страны объединения получают СПГ из США, Африки и с Ближнего Востока.

Как происшествие на Balticconnector повлияет на ситуацию с топливом в Европе

Может ли ЕС столкнуться с нехваткой топлива в разгар подготовки к зиме? Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что такой проблемы не возникнет:

«Подготовка к зиме включает в себя три фактора. Первый — это заполнение ПХГ. С этим справились отлично. Уровень заполнения — уже больше 97%. И есть еще шанс немножко увеличить запасы. Я думаю, что можно выйти на 98%. Очень хороший показатель. Есть еще некоторый объем газа, который закачан в украинские хранилища. Их, собственно, заполняли уже от безысходности, потому что некуда было девать газ в июле, в августе, в сентябре.

Второй фактор — это обеспечение устойчивого импорта. Здесь ситуация чуть более сложная. Осенне-зимний период поставки из Норвегии будут стабильными. Многие поставщики СПГ выбирают Азию вместо Европы. В сентябре действительно был самый низкий уровень поставок СПГ с февраля 2022 года. Но, скорее всего, в отопительный период поставки сжиженного природного газа опять восстановятся.

Третий фактор — это спрос, который достаточно активно сокращался в период с января по август. Спрос ожидается более высоким, потому что такой аномально теплой погоды, как в 2022 году, явно не будет. В целом, если суммировать, ЕС и Великобритания вполне надежно подготовились к зимнему периоду. Рисков и возникновения физического дефицита газа не просматривается».

В ЕС по-прежнему идет трубопроводный газ из России через Турецкий поток и Украину. Правда, речь идет примерно о четверти от прежних объемов.

После остановки прокачки по Северному потоку и последующих взрывов на газопроводах российские власти предсказывали тяжелые последствия для ЕС минувшей зимой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключал, что биржевые цены на топливо могут достигнуть $4 тыс. за тысячу кубометров. Но благодаря теплой погоде и альтернативным поставщикам ЕС прошел зимний период с рекордными запасами в хранилищах.

Однако говорить о том, что падение поставок российского газа никак не повлияло на регион неправильно, считает эксперт по энергетике, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«То, что в Европе хватает энергии для коммунальных служб, мало у кого вызывало сомнения. Но оборотной стороной является сокращение потребления энергии в промышленности, и соответствующие франшизы деиндустриализации, которые дальше превращаются в процесс потери частичной конкурентоспособности в сравнении с теми странами, где с энергией дело обстоит лучше, в частности, с Китаем, Соединенными Штатами Америки, куда переезжает часть производства.

Как ситуация на Ближнем Востоке отразится на мировых рынках

Это довольно серьезная история. Плюс необходимость давать субсидии для населения, для собственной промышленности, выкупать предприятия с долгами, как в случае, например, с немецкой компанией Uniper, это в общей сложности расходы под €1 трлн. Попытки установить химическое, металлургическое производство без увеличения закупок газа невозможно.

Могут быть и различные эксцессы, связанные с проблемами у того или иного поставщика газа. Сейчас это обсуждается в контексте, конечно, возможного разрастания ближневосточного конфликта. Потенциально она может затронуть газовые поставки. Наверное, это является одним из аргументов, почему в Европе трейдеры повышают сейчас стоимость газовых фьючерсов.

12 октября эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить новую сделку по поставкам газа в ФРГ. Издание Politico отмечает, что члены правящей коалиции раскритиковали Шольца за планы энергетического партнерства со страной, которая считается основным спонсором палестинской группировки «Хамас».

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Даниил Бабкин

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