Европа заливает газ

Цены на газ в Европе продолжили расти на фоне ближневосточного конфликта. По итогам торгов в пятницу биржевая стоимость топлива превысила $600 за тысячу кубометров. За день она выросла на 3%. До этого резкий скачок цен произошел после сообщения об экстренной пресс-конференции правительства Финляндии после утечки на газопроводе Balticconnector. Тогда котировки выросли на 14%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Президент Саули Ниинистё заявил, что повреждение трубопровода, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. В НАТО пообещали помочь с расследованием инцидента. Сейчас основной поток топлива в Евросоюз идет из Норвегии? кроме того, страны объединения получают СПГ из США, Африки и с Ближнего Востока.

Может ли ЕС столкнуться с нехваткой топлива в разгар подготовки к зиме? Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что такой проблемы не возникнет:

«Подготовка к зиме включает в себя три фактора. Первый — это заполнение ПХГ. С этим справились отлично. Уровень заполнения — уже больше 97%. И есть еще шанс немножко увеличить запасы. Я думаю, что можно выйти на 98%. Очень хороший показатель. Есть еще некоторый объем газа, который закачан в украинские хранилища. Их, собственно, заполняли уже от безысходности, потому что некуда было девать газ в июле, в августе, в сентябре.

Второй фактор — это обеспечение устойчивого импорта. Здесь ситуация чуть более сложная. Осенне-зимний период поставки из Норвегии будут стабильными. Многие поставщики СПГ выбирают Азию вместо Европы. В сентябре действительно был самый низкий уровень поставок СПГ с февраля 2022 года. Но, скорее всего, в отопительный период поставки сжиженного природного газа опять восстановятся.

Третий фактор — это спрос, который достаточно активно сокращался в период с января по август. Спрос ожидается более высоким, потому что такой аномально теплой погоды, как в 2022 году, явно не будет. В целом, если суммировать, ЕС и Великобритания вполне надежно подготовились к зимнему периоду. Рисков и возникновения физического дефицита газа не просматривается».

В ЕС по-прежнему идет трубопроводный газ из России через Турецкий поток и Украину. Правда, речь идет примерно о четверти от прежних объемов.

После остановки прокачки по Северному потоку и последующих взрывов на газопроводах российские власти предсказывали тяжелые последствия для ЕС минувшей зимой. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключал, что биржевые цены на топливо могут достигнуть $4 тыс. за тысячу кубометров. Но благодаря теплой погоде и альтернативным поставщикам ЕС прошел зимний период с рекордными запасами в хранилищах.

Однако говорить о том, что падение поставок российского газа никак не повлияло на регион неправильно, считает эксперт по энергетике, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«То, что в Европе хватает энергии для коммунальных служб, мало у кого вызывало сомнения. Но оборотной стороной является сокращение потребления энергии в промышленности, и соответствующие франшизы деиндустриализации, которые дальше превращаются в процесс потери частичной конкурентоспособности в сравнении с теми странами, где с энергией дело обстоит лучше, в частности, с Китаем, Соединенными Штатами Америки, куда переезжает часть производства.

Это довольно серьезная история. Плюс необходимость давать субсидии для населения, для собственной промышленности, выкупать предприятия с долгами, как в случае, например, с немецкой компанией Uniper, это в общей сложности расходы под €1 трлн. Попытки установить химическое, металлургическое производство без увеличения закупок газа невозможно.

Могут быть и различные эксцессы, связанные с проблемами у того или иного поставщика газа. Сейчас это обсуждается в контексте, конечно, возможного разрастания ближневосточного конфликта. Потенциально она может затронуть газовые поставки. Наверное, это является одним из аргументов, почему в Европе трейдеры повышают сейчас стоимость газовых фьючерсов.

12 октября эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить новую сделку по поставкам газа в ФРГ. Издание Politico отмечает, что члены правящей коалиции раскритиковали Шольца за планы энергетического партнерства со страной, которая считается основным спонсором палестинской группировки «Хамас».

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Даниил Бабкин