Утечка вызвала вопросы

Утечка на газопроводе между Финляндией и Эстонией могла быть результатом диверсии. Об этом говорят источники Bloomberg, знакомые с ходом расследования. 10 октября внешнее воздействие на Balticconnector не исключил и финский президент Саули Ниинистё. Он отметил, что НАТО готово помочь стране в выяснении причин инцидента. Давление в трубопроводе стало резко падать еще на выходных, после чего власти перекрыли его. Местные СМИ сообщили, что Хельсинки подозревает Россию в воздействии на газовую инфраструктуру. Впрочем, пока официальных заявлений не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP, Jussi Nukari / Lehtikuva / AP, File / AP Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / AP, Jussi Nukari / Lehtikuva / AP, File / AP

Вряд ли утечка могла возникнуть из-за случайности, считает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев:

«Так же, как и в случае с "Северным потоком-2", это район очень интенсивного судоходства. Если бы трубопровод был задет кораблем или каким-то другим управляемым объектом, об этом, наверное, сообщили бы раньше, и как минимум судно понесло определенные повреждения. На мой взгляд, такое развитие событий маловероятно.

Может быть, и могла произойти какая-то утечка, связанная с некачественным проведением работ при прокладке, или частичная разгерметизация, но это маловероятные события, потому что сам газопровод новый.

Что касается сроков ремонта, на организацию инспекций и попытку разобраться с тем, что произошло, уйдет от нескольких дней до недели. А если повреждение серьезное, починка в текущих непростых условиях Балтийского моря может занять до нескольких месяцев. Если произошла локальная проблема, которую можно устранить без, например, необходимости вырезания части трубы и ее перекладывания, то речь все равно будет идти, думаю, о нескольких неделях».

Balticconnector начал работу в 2020 году. За первый месяц он обеспечил более трети потребности Финляндии в газе. Тогда же топливные операторы этой страны, а также Эстонии и Латвии подписали договор о создании единого газового рынка. В 2022-ом они создали единую газовую зону.

Во вторник на фоне новостей о возможной диверсии на трубопроводе биржевые цены на газ в Европе выросли на 14%, почти до $550 за тысячу кубометров. Но значимость Balticconnector в целом для ЕС крайне невысокая, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Когда взорвался "Северный поток", действительно открылся ящик Пандоры. Запреты были сняты, и любая из сторон теперь воспринимает как норму, если взрываются подводные газопроводы, кто бы за этим ни стоял. Может быть, это некая эмоциональная реакция, но на самом деле на европейский рынок газа подобный инцидент вообще не влияет.

Это газопровод-интерконнектор, то есть он соединяет европейские страны между собой, не с поставщиком, увеличивает перетоки газа между друг другом, чтобы развивалась конкуренция, и цены в соседних странах не очень сильно отличались.

И от того, что газопровод взорвался, какой-то дыры в газовом балансе не будет. Эстония потребляет очень мало газа, меньше 1 млрд кубометров в год. После инцидента туда теперь не приходит топливо из Финляндии, но оно поступит либо Литвы, либо из Латвии».

Год назад, 26 сентября, были взорваны газопроводы между Россией и Германией, первый и второй «Северные потоки». Официальных результатов расследования по-прежнему нет.

Некоторые западные СМИ, в том числе The New York Times, сообщали, что диверсию на трубопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка» без ведома властей США. В Киеве свою причастность к инциденту отрицают.

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Даниил Бабкин