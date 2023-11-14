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Коммерсантъ FM
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«Турецкий поток» поднял потолок

Юрий Барсуков о новой долгосрочной проблеме «Газпрома»

В конце прошлой недели Венгрия направила формальное письмо в Еврокомиссию с просьбой начать расследование в отношении Болгарии, которая в середине октября ввела беспрецедентное повышение тарифов на транзит российского газа по своей территории. Тариф был увеличен на €10,23 за 1 МВт•ч (около $118 за 1 тыс. кубометров), что примерно в семь раз больше, чем «Газпром» платил прежде за транзит своего газа по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию в Сербию, Венгрию и Центральную Европу. Повышение не имеет аналогов: к примеру, «Газпром» сейчас платит за транзит газа через Украину около $35 за 1 тыс. кубометров, притом что дистанция транзита примерно вдвое больше, чем в случае Болгарии.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Повышение тарифов со стороны Болгарии выглядит очевидно незаконным, с какой стороны ни посмотри. Оно противоречит условиям аукционов на мощности «Турецкого потока», на которых «Газпром» долгосрочно забронировал их в 2019 году, зафиксировав свой тариф. Оно противоречит правилам ЕС, которые требуют консультаций с другими членами союза по вопросам, связанным с энергобезопасностью, и не допускают введения пошлин или их аналогов во внутренней торговле.

Власти Болгарии пытались оправдать повышение санкциями против России и желанием сократить доходы «Газпрома», но ЕС не вводил санкций в отношении покупки российского трубопроводного газа, и Еврокомиссия уже пояснила, что предпринятые Софией шаги не были одобрены на европейском уровне.

Проблема в том, что, несмотря на вопиющий характер происходящего, «Газпром» в данном случае не может сделать ничего, а Венгрия — довольно мало. Очевидно, что у «Газпрома» практически нет шансов на судебную защиту в ЕС, и хотя с повышения тарифа прошел уже месяц, компания до сих пор не сообщала о каких-либо шагах в этом направлении. «Газпром» не может прекратить поставки газа в Сербию и Венгрию как по экономическим, так и по политическим причинам, как не может и переложить на этих потребителей рост своих транспортных расходов, поскольку это означало бы пересмотр долгосрочных контрактов на поставку газа.

Венгрия сообщила Еврокомиссии, что обратится в Суд ЕС, если Болгария не отменит повышение тарифа. Мне представляется довольно очевидным, что Еврокомиссия не будет в нынешней ситуации слишком давить на Софию. Рассмотрение дела в Суде ЕС легко может занять 1,5–2 года, при этом результат не гарантирован: можно вспомнить, с каким трудом «Газпром» еще в прежней геополитической реальности добивался возможности использовать газопровод Opal. Тем временем Болгария продолжит зарабатывать на новых тарифах, а Венгрия вынуждена будет осознать, что «Турецкий поток» не является абсолютно надежным маршрутом получения газа из России.

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