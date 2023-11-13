Трассы к кубанским курортам предложили разгрузить за счет льготных коридоров

В летнее время дороги к курортам Краснодарского края предложили разгрузить за счет создания льготных коридоров. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести скидки в 50% в разные дни недели для проезда по платным участкам трассы М-4 «Дон», пишет RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По информации издания, господин Орлов направил письмо с соответствующим предложением на имя руководителя федерального Минтранса Виталия Савельева. В своем обращении политолог отметил серьезный рост нагрузки на трассу М-4 «Дон» в летний курортный сезон, и в частности обратил внимание на то, что туристам, в том числе детям, приходится часами сидеть в машине на жаре.

По мнению политолога, проблему можно решить за счет создания специальных временных коридоров, в которых туристы из тех или иных федеральных округов могли бы воспользоваться 50-процентной скидкой для проезда по платным участкам трассы М-4. Это также помогло бы туристам заранее планировать отпуск с учетом скидки, считает господин Орлов.

Вячеслав Рыжков

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