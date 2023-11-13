Режиссер Александр Митта госпитализирован

Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали из квартиры в Москве, сообщила его киношкола. Режиссер последнее время болел пневмонией, ухудшение произошло на фоне перенесенного инсульта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Митта

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Александр Митта

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта»,— говорится в сообщении киношколы в Telegram.

Незадолго до госпитализации к господину Митту приезжала скорая помощь, однако тот отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей. Как отмечается в сообщении киношколы, еще месяц назад режиссер чувствовал себя нормально.

Александр Митта — народный артист РФ (2004). Режиссер сериалов «Граница. Таежный роман» (2000), фильмов «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Друг мой, Колька!» (1961), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1983) и других.

Леонид Уварчев