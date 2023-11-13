Телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован

Телеведущий Отар Кушанашвили находится в больнице. Об этом говорится в его Telegram-канале в ответ на сообщения в соцсетях и СМИ о проблемах со здоровьем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отар Кушанашвили

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Отар Кушанашвили

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем. Больше никаких комментариев не будет»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Продюсер телеведущего Виктор Ладненко отметил, что диагноз пока не поставлен. В своем Telegram-канале он уточнил, что состояние господина Кушанашвили стабильное.

По данным РЕН ТВ, 53-летнему телеведущему стало плохо в ресторане в центре Москвы, его госпитализировали с болью в груди в Боткинскую больницу. Telegram-канал Shot утверждает, что господина Кушанашвили госпитализировали не из ресторана, а из соседнего салона сигар и алкоголя.

Леонид Уварчев