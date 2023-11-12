Польша развернула у границы с Белоруссией батальон с южнокорейскими танками

Польша развернула на восточной границе с Белоруссией танковый батальон. В него вошли новые танки К2, произведенные Южной Кореей. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши.

Новый танковый батальон начнет работу в Чартаеве, населенном пункте вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста. «Здесь, в Семятичском районе, будет, уже есть танковый батальон, который будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии, задачей которой является сдерживание агрессора»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В августе этого года министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что восточный фланг страны закроет новая военная техника. Для этого Польша закупила южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

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