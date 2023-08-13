Минобороны Польши закроет Брестские ворота американскими вертолетами и танками

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг его страны планируют укрепить за счет американского вооружения. По его словам, американские ударные вертолеты Apache и танки Abrams должны «закрыть Брестские ворота».

«На следующей неделе мы ожидаем решения Конгресса США об утверждении нашего запроса в отношении вертолетов Apache»,— сказал министр, его слова приводит агентство PAP. «Apache вместе с Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота... Речь о том, что танки Abrams вместе с Apache составляют непреодолимую преграду»,— отметил он.

Брестские ворота — участок около города Брест на польско-белорусском приграничье. Это полоса шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

Кроме того, по словам министра обороны Польши, в состав вооружения на восточной границе должны страны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS. Все это вооружение сформирует первую ракетную бригаду Польши.

Анастасия Ларина