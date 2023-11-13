Шестьдесят миллионов ушли мимо кассы

Как стало известно “Ъ”, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении экс-начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его защита обратила внимание на финансовую экспертизу. Проводившие ее специалисты не смогли установить, куда были истрачены якобы полученные генерал-лейтенантом и его бывшими подчиненными без малого 65 млн руб. взяток. При этом следствию удалось найти только сделанные полицейскому подарки, однако их стоимость оказалась в шесть раз меньше, а сам господин Умнов, как оказалось, не успел воспользовался ни одним из подношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Умнов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ознакомление обвиняемых и их защитников с 89 томами уголовного дела о коррупции подошло к концу. Как пояснил “Ъ” адвокат Сергея Умнова Сергей Краснов, в ближайшие время им предстоит изучить несколько дисков с видеофайлами и некий том дела №70, к которому ни фигурантов, ни их защитников до сих пор не допускали: что в нем содержится, никто, кроме следователя ГСУ СКР, пока не знает.

В числе обвиняемых, напомним, десять человек. По версии следствия, помимо Сергея Умнова особо крупные взятки брали генерал-майоры Иван Абакумов и Алексей Семенов, занимавшие должности заместителя господина Умнова по тылу и начальника УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а также руководитель правового отдела региональной госавтоинспекции Елена Копьева. Все четверо обвиняются по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК РФ и уже без малого полтора года содержатся под стражей. В декабре, как говорят участники расследования, следствию придется обращаться в Мосгорсуд для продления срока ареста фигурантам, поскольку завершить ознакомление и своевременно передать материалы дела для утверждения в Генпрокуратуру не получилось.

Шестеро предполагаемых взяткодателей, обвиняемых по ст. 291 УК РФ, находятся под подписками о невыезде. Все они коммерсанты из Санкт-Петербурга, выполнявшие в 2013–2019 годах автотехнические экспертизы при регистрационно-экзаменационных отделениях местного УГИБДД. По версии следствия, за право ведения этого бизнеса эксперты ежемесячно «благодарили» руководство городской полиции. Еще пятеро бывших экспертов пошли на сотрудничество со следствием, добровольно признали свою причастность к даче взяток генералам и избежали таким образом уголовной ответственности, перейдя в категорию свидетелей.

В разбиравшемся с этим уголовным делом ГСУ СКР считают, что за шесть лет своей работы в Санкт-Петербурге 11 экспертов передали полицейским 11 особо крупных взяток на общую сумму 64,685 млн руб. В свою очередь, защита правоохранителей, ознакомившись с материалами дела, пришла к выводу, что заявленная там цифра ничем не подтверждена. Проблема оказалась в том, что никто из фигурантов не передавал и не получал деньги лично. Эксперты отчисляли средства в городскую НКО «Фонд содействия программам ГУВД», а уже оттуда они поступали в полицейский главк. При этом, по данным защитника Сергея Краснова, пополняли фонд не только местные эксперты, но и представители куда более крупного бизнеса, а финансовые обороты НКО исчислялись сотнями миллионов.

С учетом этого обстоятельства назначенная следствием финансовая экспертиза, по мнению защиты, просто «потеряла» спорные 64 млн руб. в бюджете фонда. Согласно ее выводу, установить, на какие цели были истрачены эти деньги, оказалось невозможно. При этом ГСУ СКР, как следует из материалов дела, удалось обосновать примерно шестую часть от этой суммы. По данным обвинения, предполагаемые коррупционеры получили в виде взяток Toyota Camry за 2,3 млн руб., Toyota Land Cruiser стоимостью 5,2 млн руб. и несколько десятков абонементов в фитнес-клубы на общую сумму около 1 млн руб. Кроме того, полицейские якобы незаконно приняли в дар от экспертов деликатесы к празднованию дня ГИБДД на 3 млн руб. и ремонтные работы в туалете, установленном в кабинете начальника санкт-петербургского ГУ МВД, обошедшиеся примерно в 800 тыс. руб.

По словам защитника Сергея Краснова, ни одним из этих подарков его доверитель вообще не сумел воспользоваться. Предназначенный для него Land Cruiser был куплен фондом в феврале 2019 года, когда Сергей Умнов уже покинул главк и занял должность помощника главы МВД в Москве, поэтому внедорожник даже не стали передавать на баланс ГУ МВД. Примерно в это же время был отремонтирован и «генеральский» туалет, в котором обвиняемый после этого ни разу не был. В свою очередь, переданная Camry, как утверждает защита, изначально предназначалась региональному управлению по вопросам миграции при главке.

Услугами фитнес-клуба генерал-лейтенант и члены его семьи не пользовались, поскольку сам Сергей Умнов — деревенский житель, как он сам себя неоднократно называл,— все свободное время посвящал охоте. Внушительная коллекция охотничьих ружей генерал-лейтенанта, кстати, не заинтересовала следствие и была возвращена семье полицейского на хранение. О состоявшемся в его главке празднике с «деликатесами», посвященном годовщине ГИБДД, выходец из системы уголовного розыска Умнов, по его словам, вообще узнал только из материалов уголовного дела. Ознакомившись с этой частью обвинения, бывший высокопоставленный полицейский прямо заявил, что «походить с ружьишком по болотам» для него гораздо интереснее, чем «глазеть на выступления артистов».

Как пояснил “Ъ” защитник Краснов, изучив материалы уголовного дела, он пришел к выводу, что все вменяемые в вину его доверителю в качестве взяток подарки и услуги на самом деле были использованы для нужд возглавляемой им организации. «Принятая следствием квалификация преступления таким образом прямо противоречит соответствующим разъяснениям пленума Верховного суда России»,— заявил адвокат. Свою позицию по этому поводу защита планирует изложить в соответствующей жалобе в Генпрокуратуру.

Отметим, что до ареста генералов в их честности было убеждено и само следствие. «Главный профилактический фактор — позиция начальников ведомств, стремящихся не спасать честь мундира, а изгонять скверну из своих рядов. Абсолютно принципиальную позицию занимает, к примеру, начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Павлович Умнов. Каждый сотрудник главка, от рядового до генерала, знает: попался на преступлении — никакой пощады, никаких скидок на звание, возраст, былые заслуги, личные связи и прочее!» — отмечал в 2014 году в интервью журналистам тогдашний начальник регионального ГСУ СКР Александр Клаус, являющийся сейчас заместителем председателя комитета.

Сергей Машкин