В ФРГ нашли мертвым «гражданина рейха», который 34 часа отстреливался от полиции

Сегодня, 12 ноября, немецкая полиция нашла мертвым мужчину, который на 34 часа забаррикадировался в своем доме в бранденбургской общине Миловер-Ланд и отстреливался от силовиков из автомата. По информации радио RBB, погибший является рейхсбюргером, членом националистического движения, не признающим легитимность ФРГ и считающим себя гражданином немецкого рейха.

Представитель немецкой полиции сообщила RBB, что мужчина был найден мертвым на чердаке своего дома. По информации RBB, силовики обнаружили в его доме огнестрельное оружие, боеприпасы, а также ручную гранату.

Как сообщили правоохранительные органы, изначально полицейские направились в дом мужчины 10 ноября из-за его отказа записать своего сына в школу. Вместе с полицией туда также отправились представители немецких социальных служб из-за предполагаемой опасности благополучию ребенка. В доме помимо стрелка изначально находились его сын, жена и еще один мужчина. Женщина с ребенком покинули дом в субботу вечером, второго мужчину, вооруженного пистолетом, задержали еще в пятницу, передает RBB.

По данным Ведомства по защите конституции (немецкая контрразведка) за 2022 год, по всей стране насчитывалось не менее 23 тыс. человек, которые так или иначе отождествляют себя с «гражданами рейха». Они не признают современную Германию, ее институты, законы и границы. Себя рейхсбюргеры считают подданными Германской империи образца 1871 года, а Федеративную Республику Германия пренебрежительно называют «ООО ФРГ» и «колониальным вассалом Америки».

Эрдни Кагалтынов