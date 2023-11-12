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Коммерсантъ FM
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Более 100 тыс. человек вышли на марш против антисемитизма в Париже

Сегодня, 12 ноября, по всей Франции прошли марши против антисемитизма по призыву председателя Сената Жерара Ларше и спикера Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве. По данным префектуры полиции Парижа, во французской столице на марш против антисемитизма вышли 105 тыс. человек, а во всей Франции, по данным республиканского МВД,— 182 тыс. человек, передает Le Parisien.

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Издание уточняет, что парижское шествие началось на бульваре Инвалидов в 15:00 (17:00 мск). Сообщается, что в марше приняли участие премьер-министр Франции Элизабет Борн и бывшие президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. Организаторы попросили прийти на марш без флагов, объединившись под лозунгом «За республику, против антисемитизма».

После начала военных действий между Израилем и палестинским движением «Хамас» во Франции начался всплеск акций в поддержку Палестины, а также антисемитских выступлений. 12 октября во Франции запретили любые пропалестинские акции, объяснив это решение тем, что они угрожают общественному порядку.

Эрдни Кагалтынов

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