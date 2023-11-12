Движение «Левый блок» объявило о прекращении работы своих ресурсов

Редколлегия российского общественного движения «Левый блок» (ЛБ) объявила в Telegram о прекращении работы сайта и страниц в соцсетях.

«Сайт и другие ресурсы в соцсетях переходят в состояние архива. Сегодня борьба актуальна не в меньшей степени, чем была актуальна во время основания ЛБ,— но, как нам кажется, сейчас данный проект исчерпал свой ресурс и единственным правильным решением на сегодняшний день будет объявить о его закрытии»,— говорится в сообщении «Левого блока».

Редколлегия отметила, что «Левый блок» на протяжении своей деятельности ориентировался на уличную политику, но из-за пандемии коронавируса в 2020 году и начала военной операции на Украине в 2022 году офлайн-деятельность движения стала фактически нереальной.

«Левый блок» сформировался в 2015 году, после конфликта внутри движения оппозиционера Сергея Удальцова «Левый фронт». «Левый блок» объединил представителей левых и крайне левых взглядов. Задачей движения провозглашена координация деятельности оппозиционных левых сил, а целью — создание бесклассового общества. Активисты движения неоднократно проводили акции и митинги, пикеты и шествия.

Эрдни Кагалтынов