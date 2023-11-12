«Киллер» приходит к зрителям

Новый фильм Дэвида Финчера вышел на Netflix. Один из самых ожидаемых триллеров года получил название «Убийца», а главную роль в картине исполнил Майкл Фассбендер. Режиссер таких фильмов, как «Бойцовский клуб», «Семь» и «Социальная сеть» на этот раз снял картину о киллере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Герой Фассбендера на одном из заданий в Париже внезапно допускает осечку и после этого решает встретиться со своими нанимателями. Сам убийца немногословен, но любит пофилософствовать и в работе придерживается четких принципов.

Фильм «Убийца» основан на одноименном французском комиксе. Адаптировать историю для экрана Финчеру помогал Эндрю Кевин Уокер. Вместе они уже работали над фильмом «Семь» с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом в главных ролях.

Создатели картины уделяют много внимания деталям, и это идет ей на пользу, заметил кинокритик, автор сайтов «Киномания» и Disgusting Man Дмитрий Соколов: «Фильм немного похож на экранизацию видеоигры Hitman. В этой серии, как вы понимаете, игроку нужно потратить огромное количество времени на то, чтобы подготовить само убийство. И это ощущение скрупулезной аналитической работы очень хорошо передается в ленте.

Несмотря на то, что персонаж Фассбендера очень много всего делает, все это происходит в очень неторопливом темпе. Помимо того, что у него есть некие схроны, где он постоянно ищет оружие, документы и так далее, он для огромного количества своих заданий использует повседневные вещи типа товаров с Amazon.

Я бы сказал, что это процедурал, завязанный на наемного убийцу. Финчер все время держит наше внимание.

Сам по себе сюжет предельно простой, двойных игр там нет. При том, что фильм идет два часа, он очень хорошо выверен по динамике, и нет ощущения затянутости».

Премьера «Убийцы» состоялась на Венецианском фестивале. Там она получила семиминутные овации, но «Золотого льва» завевать не смогла. В англоязычных рецензиях критики подчеркивают, что эта картина не входит в число лучших работ Финчера, но хвалят Фассбендера и признают, что фильм держит зрителя в напряжении.

Особого внимания заслуживает внешний вид главного героя и его внутренний монолог, отметила кинокритик, автор Forbes и «Кинопоиска» Тамара Ходова: «Майкл Фассбендер является системообразующим элементом в этом фильме. Это главный и практически единственный его герой. Он безымянен, может быть, произносит пять коротких фраз. Но Финчер использует художественный прием и запускает нас в голову к серийному убийце. Это внутренний монолог, мы постоянно слышим, что он думает.

В убеждениях, которые озвучивает этот безымянный убийца, сложно не увидеть принципы самого Финчера: главное — исполнение, никогда не думай об эмоциях, следуй плану и делай так, чтобы все было идеально. Нельзя отказать режиссеру в извращенном юморе.

Он в какой-то степени высмеивает все тропы фильмов про убийц, делает Фассбендера, его героя, максимально нелепым, одевает его в панамки, мешковатые брюки, пытаясь подделать его под немецкого туриста. Но давайте будем честны, даже если Майкла Фассбендера одеть, не знаю, в мешок из-под картошки, он все равно будет сравним со спустившимся на землю греческим богом.

Нельзя сказать, что режиссер промахнулся, но от него очень сложно не ждать чего-то большего.

Если говорить просто о приятном каком-то зрительском просмотре, то Финчер точно не разочарует. Все-таки это знак качества».

Предыдущий полнометражный фильм Финчера «Манк» вышел в 2020 году. Картина, которая рассказывает о том, как Герман Манкевич писал сценарий к картине «Гражданин Кейн», получила два «Оскара». Один за операторскую работу, вторую за работу художника-постановщика.

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Петр Шадрин