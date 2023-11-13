«Зенит» потерял очки

ФК «Зенит» не сумел вырваться на первое место в чемпионате России по футболу, сыграв на своем поле вничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура — 1:1. Более того, хозяевам пришлось отыгрываться. Южане по-прежнему опережают петербуржцев в турнирной таблице на два очка. До конца первой части сезона осталось сыграть три тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Про «Зенит» не скажешь, что он провел какой-то выдающийся матч

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Про «Зенит» не скажешь, что он провел какой-то выдающийся матч

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

После дуэли, состоявшейся на «Газпром Арене» в субботу, было много восторженных комментариев в адрес «Краснодара». «Быки» увезли из Петербурга ничью и показали, что они готовы бороться с «Зенитом» за чемпионство. Никто не выглядел так хорошо против «Зенита» на его поле — еще один лейтмотив высказываний.

Многим понравился сам матч: его назвали даже лучшим в чемпионате. Видимо, те, кто устал от гегемонии «Зенита» в российском футболе. А таких очень много — это и болельщики «Краснодара», и болельщики других клубов, и вообще нейтральная часть поклонников футбола. Игроки «Краснодара» уехали из города на Неве с чувством выполненного долга.

Про «Зенит» не скажешь, что он провел какой-то выдающийся матч. Четыре из пяти ударов в створ ворот соперника вышли не очень опасными. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов правильно выбирал позицию и отбивал мячи. В одном случае Матео Кассьерра отправил мяч в сетку — это случилось на 70-й минуте. До этого «Краснодар» в одной из контратак открыл счет: отличился его лидер Эдуард Сперцян, добивший мяч в сетку ворот Михаила Кержакова. Защита в этот момент «зевнула» открывание форвардов.

Форварды «Зенита» в этой игре были не очень заметны. Иван Сергеев, забивавший в последних турах, вообще, можно сказать, не «попал» в нее. Его Сергей Семак, тренер «Зенита», заменил после пропущенного гола. Но в том не вина Сергеева. Его практически не снабжали мячами из центра поля, не реагировали на его рывки. Полузащитники «Зенита» натолкнулись на сильных оппонентов в центре поля и не смогли их переиграть. Что про Вендела, что про Клаудиньо, что про Вильмара Барриоса нельзя сказать, что они провели очень хороший матч. Хотя именно после атаки с участием Вендела и Барриоса «Зенит» сравнял счет.

В атаке хозяева поля стали по-настоящему активно действовать только в последние 20 минут матча. До этого «Зенит» вел с «Краснодаром» стратегическое противостояние, направленное на то, чтобы измотать соперника и дождаться его ошибки. Измотать соперника удалось. Но превратить свое преимущество в голы — нет. На это не хватило времени. Много ошибок гости на «Газпром Арене» не допускали, а теми, что были, игроки «Зенита» не воспользовались. Андрей Мостовой, вышедший на замену, мог принести петербуржцам победу. Но его удар на последних минутах отразила штанга. Мостовой — единственное светлое пятно «Зенита» в атаке.

По ходу матча вообще создавалось впечатление, что сине-бело-голубые не ставят своей задачей победить, во всяком случае любой ценой. Ничья не такой плохой результат для «Зенита», который одержал до этого четыре победы подряд. Дальше у команды Сергея Семака — матчи с «Сочи» дома, «Локомотивом» в гостях и с «Пари НН» снова на «Газпром Арене». Что касается «Краснодара», то он играет в гостях с «Уралом», которому некуда отступать, потом принимает на своем поле «Оренбург» и ЦСКА. В этих дуэлях все может сложиться как в пользу одного, так и в пользу другого претендента на золото, но главное для «Зенита» — не отпустить команду из Краснодара слишком далеко до зимнего перерыва в чемпионате. Потом догонять будет сложнее — останется играть 12 туров.

Это первый случай за последние годы, когда «Зенит» не завершил первый круг чемпионата лидером. Обычно при Семаке он отрывался от конкурентов, а потом удерживал преимущество. На этот раз на первом месте остался «Краснодар». После игры Сергей Семак сказал, что лидировать на протяжении пяти лет в таком турнире, как чемпионат России, очень сложно, практически нереально. А в этом сезоне «Зениту» еще мешали потеря лидеров, разбалансировка состава, смена тактических схем. Все это тренер понимает и обещает работать так, чтобы команда вернулась на первую строчку.

Пока на ней остался «Краснодар», который за первый круг проиграл только один раз и пропустил меньше всех мячей (10).

Кирилл Легков