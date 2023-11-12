Александр Овечкин удвоил счет
Он завершил серию без голов дублем
Александр Овечкин завершил растянувшуюся на шесть матчей серию без заброшенных шайб, дважды отличившись в матче регулярного чемпионата НХЛ, который его клуб «Вашингтон Кэпиталс» выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1, и сократил отставание от возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки до 68 голов.
После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы
Фото: John Munson / AP
В матче, в котором «Вашингтон» в гостях справился с «Айлендерс», центральную фигуру определить было проще простого. Североамериканские медиаресурсы, конечно, отдавали должное и на удивление надежной игре ничем не примечательного вашингтонского голкипера Хантера Шепарда, в свои 28 лет лишь в текущем сезоне дебютировавшего в НХЛ. Но все равно и этот его нежданный взлет затмило выступление главного российского хоккеиста нынешнего века. Затмило по двум причинам.
Первая — это масштаб вклада Александра Овечкина в успех его клуба. А он и в самом деле был велик.
Именно Овечкин открыл счет в матче после комбинации, про которую тренер проигравших Лейн Ламберт потом сказал, что, наверное, с ее помощью великий форвард забил «60 голов в своей жизни».
Ламберт имел в виду, что все про нее знают, но безупречного противоядия до сих пор не найдено.
Комбинация эта простая. Кто-то (в данном случае — еще один российский нападающий Евгений Кузнецов) выигрывает вбрасывание, скидывая шайбу назад. А из той точки, куда она отправлена, следует фирменный разящий бросок Александра Овечкина, на который и такие матерые вратари, как соотечественник Овечкина и Кузнецова Семен Варламов из «Айлендерс», не в состоянии среагировать.
Все происходит слишком быстро, в буквальном смысле слова молниеносно.
Ну и в концовке лидер «Вашингтона» снова отличился. Правда, это был совсем уж простой гол — в пустые ворота, которые Варламов покинул ради появления на площадке шестого полевого игрока.
Вторая причина — важность голов для самого Александра Овечкина. Строго говоря, по его меркам дубль — не то что грандиозное достижение. Но контекст придал ему ценности. Дело в том, что уже несколько дней у хоккейных экспертов в тренде была дискуссия на тему того, а не поторопились ли они, предсказав, что уже довольно скоро Александр Овечкин триумфально завершит погоню, наблюдение за которой превратилось в абсолютный must для каждого уважающего себя болельщика. Речь о погоне за титулом короля снайперов, пока принадлежащего Уэйну Гретцки.
Перед стартом сезона Овечкин отставал от Гретцки на 72 гола, затем разрыв сократился до 70… И вдруг россиянин затормозил.
Результативными передачами он продолжил отмечаться (в общей сложности их в его активе уже семь), но вот поражать чужие ворота ему не удавалось на протяжении аж шести матчей подряд — долгая серия и по меркам рядового форварда. Причем не скажешь, будто и шансов их поразить у него было много. В общем, версия насчет того, что в 38 лет Овечкин подрастерял снайперские таланты и что достать канадскую легенду ему будет не так легко, как казалось раньше, приобрела определенную актуальность.
Но теперь ситуация, надо полагать, чуть изменилась. В проекции на всю дистанцию регулярного чемпионата из 82 встреч показатели Александра Овечкина по-прежнему выглядят не такими уж выразительными. Ну, вернее, основной для него показатель. Четыре гола за 13 матчей — это примерно 25 по итогам первенства: маловато, чтобы рассчитывать на то, чтобы, скажем, уже в следующем сезоне опередить Уэйна Гретцки.
Но хорошо известно, что взрывы, подобные тому, что случился в игре против «Нью-Йорк Айлендерс», раскрепощают нападающих, увеличивают их эффективность. С Овечкиным что-то в этом духе происходило, кстати, неоднократно: после периодов «засухи», пусть не таких длинных, как только что пережитый, обязательно наступал период куда более продуктивный. А помочь ветерану должно то обстоятельство, что его «Вашингтон» вопреки прогнозам, сулившим команде, обладающей довольно скромным составом, новый пролет мимо розыгрыша Кубка Стэнли, осенью смотрится вполне достойно и живо и держится в «зоне play-off».