Александр Овечкин удвоил счет

Александр Овечкин завершил растянувшуюся на шесть матчей серию без заброшенных шайб, дважды отличившись в матче регулярного чемпионата НХЛ, который его клуб «Вашингтон Кэпиталс» выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1, и сократил отставание от возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки до 68 голов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы

Фото: John Munson / AP После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы

Фото: John Munson / AP

В матче, в котором «Вашингтон» в гостях справился с «Айлендерс», центральную фигуру определить было проще простого. Североамериканские медиаресурсы, конечно, отдавали должное и на удивление надежной игре ничем не примечательного вашингтонского голкипера Хантера Шепарда, в свои 28 лет лишь в текущем сезоне дебютировавшего в НХЛ. Но все равно и этот его нежданный взлет затмило выступление главного российского хоккеиста нынешнего века. Затмило по двум причинам.

Первая — это масштаб вклада Александра Овечкина в успех его клуба. А он и в самом деле был велик.

Именно Овечкин открыл счет в матче после комбинации, про которую тренер проигравших Лейн Ламберт потом сказал, что, наверное, с ее помощью великий форвард забил «60 голов в своей жизни».

Ламберт имел в виду, что все про нее знают, но безупречного противоядия до сих пор не найдено.

Комбинация эта простая. Кто-то (в данном случае — еще один российский нападающий Евгений Кузнецов) выигрывает вбрасывание, скидывая шайбу назад. А из той точки, куда она отправлена, следует фирменный разящий бросок Александра Овечкина, на который и такие матерые вратари, как соотечественник Овечкина и Кузнецова Семен Варламов из «Айлендерс», не в состоянии среагировать.

Все происходит слишком быстро, в буквальном смысле слова молниеносно.

Ну и в концовке лидер «Вашингтона» снова отличился. Правда, это был совсем уж простой гол — в пустые ворота, которые Варламов покинул ради появления на площадке шестого полевого игрока.

Вторая причина — важность голов для самого Александра Овечкина. Строго говоря, по его меркам дубль — не то что грандиозное достижение. Но контекст придал ему ценности. Дело в том, что уже несколько дней у хоккейных экспертов в тренде была дискуссия на тему того, а не поторопились ли они, предсказав, что уже довольно скоро Александр Овечкин триумфально завершит погоню, наблюдение за которой превратилось в абсолютный must для каждого уважающего себя болельщика. Речь о погоне за титулом короля снайперов, пока принадлежащего Уэйну Гретцки.

Перед стартом сезона Овечкин отставал от Гретцки на 72 гола, затем разрыв сократился до 70… И вдруг россиянин затормозил.

Результативными передачами он продолжил отмечаться (в общей сложности их в его активе уже семь), но вот поражать чужие ворота ему не удавалось на протяжении аж шести матчей подряд — долгая серия и по меркам рядового форварда. Причем не скажешь, будто и шансов их поразить у него было много. В общем, версия насчет того, что в 38 лет Овечкин подрастерял снайперские таланты и что достать канадскую легенду ему будет не так легко, как казалось раньше, приобрела определенную актуальность.

Но теперь ситуация, надо полагать, чуть изменилась. В проекции на всю дистанцию регулярного чемпионата из 82 встреч показатели Александра Овечкина по-прежнему выглядят не такими уж выразительными. Ну, вернее, основной для него показатель. Четыре гола за 13 матчей — это примерно 25 по итогам первенства: маловато, чтобы рассчитывать на то, чтобы, скажем, уже в следующем сезоне опередить Уэйна Гретцки.

Но хорошо известно, что взрывы, подобные тому, что случился в игре против «Нью-Йорк Айлендерс», раскрепощают нападающих, увеличивают их эффективность. С Овечкиным что-то в этом духе происходило, кстати, неоднократно: после периодов «засухи», пусть не таких длинных, как только что пережитый, обязательно наступал период куда более продуктивный. А помочь ветерану должно то обстоятельство, что его «Вашингтон» вопреки прогнозам, сулившим команде, обладающей довольно скромным составом, новый пролет мимо розыгрыша Кубка Стэнли, осенью смотрится вполне достойно и живо и держится в «зоне play-off».

Алексей Доспехов