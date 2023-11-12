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Александр Овечкин удвоил счет

Он завершил серию без голов дублем

Александр Овечкин завершил растянувшуюся на шесть матчей серию без заброшенных шайб, дважды отличившись в матче регулярного чемпионата НХЛ, который его клуб «Вашингтон Кэпиталс» выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:1, и сократил отставание от возглавляющего список лучших снайперов лиги всех времен Уэйна Гретцки до 68 голов.

После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы

После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы

Фото: John Munson / AP

После растянувшейся на шесть матчей безголевой серии форвард «Вашингтона» Александр Овечкин(№8) во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил сразу две шайбы

Фото: John Munson / AP

В матче, в котором «Вашингтон» в гостях справился с «Айлендерс», центральную фигуру определить было проще простого. Североамериканские медиаресурсы, конечно, отдавали должное и на удивление надежной игре ничем не примечательного вашингтонского голкипера Хантера Шепарда, в свои 28 лет лишь в текущем сезоне дебютировавшего в НХЛ. Но все равно и этот его нежданный взлет затмило выступление главного российского хоккеиста нынешнего века. Затмило по двум причинам.

Первая — это масштаб вклада Александра Овечкина в успех его клуба. А он и в самом деле был велик.

Именно Овечкин открыл счет в матче после комбинации, про которую тренер проигравших Лейн Ламберт потом сказал, что, наверное, с ее помощью великий форвард забил «60 голов в своей жизни».

Ламберт имел в виду, что все про нее знают, но безупречного противоядия до сих пор не найдено.

Комбинация эта простая. Кто-то (в данном случае — еще один российский нападающий Евгений Кузнецов) выигрывает вбрасывание, скидывая шайбу назад. А из той точки, куда она отправлена, следует фирменный разящий бросок Александра Овечкина, на который и такие матерые вратари, как соотечественник Овечкина и Кузнецова Семен Варламов из «Айлендерс», не в состоянии среагировать.

Все происходит слишком быстро, в буквальном смысле слова молниеносно.

Ну и в концовке лидер «Вашингтона» снова отличился. Правда, это был совсем уж простой гол — в пустые ворота, которые Варламов покинул ради появления на площадке шестого полевого игрока.

Североамериканский хоккейный сезон открылся без явных фаворитов

Вторая причина — важность голов для самого Александра Овечкина. Строго говоря, по его меркам дубль — не то что грандиозное достижение. Но контекст придал ему ценности. Дело в том, что уже несколько дней у хоккейных экспертов в тренде была дискуссия на тему того, а не поторопились ли они, предсказав, что уже довольно скоро Александр Овечкин триумфально завершит погоню, наблюдение за которой превратилось в абсолютный must для каждого уважающего себя болельщика. Речь о погоне за титулом короля снайперов, пока принадлежащего Уэйну Гретцки.

Перед стартом сезона Овечкин отставал от Гретцки на 72 гола, затем разрыв сократился до 70… И вдруг россиянин затормозил.

Результативными передачами он продолжил отмечаться (в общей сложности их в его активе уже семь), но вот поражать чужие ворота ему не удавалось на протяжении аж шести матчей подряд — долгая серия и по меркам рядового форварда. Причем не скажешь, будто и шансов их поразить у него было много. В общем, версия насчет того, что в 38 лет Овечкин подрастерял снайперские таланты и что достать канадскую легенду ему будет не так легко, как казалось раньше, приобрела определенную актуальность.

Но теперь ситуация, надо полагать, чуть изменилась. В проекции на всю дистанцию регулярного чемпионата из 82 встреч показатели Александра Овечкина по-прежнему выглядят не такими уж выразительными. Ну, вернее, основной для него показатель. Четыре гола за 13 матчей — это примерно 25 по итогам первенства: маловато, чтобы рассчитывать на то, чтобы, скажем, уже в следующем сезоне опередить Уэйна Гретцки.

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов — об источниках дохода хоккеиста

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов — об источниках дохода хоккеиста

Но хорошо известно, что взрывы, подобные тому, что случился в игре против «Нью-Йорк Айлендерс», раскрепощают нападающих, увеличивают их эффективность. С Овечкиным что-то в этом духе происходило, кстати, неоднократно: после периодов «засухи», пусть не таких длинных, как только что пережитый, обязательно наступал период куда более продуктивный. А помочь ветерану должно то обстоятельство, что его «Вашингтон» вопреки прогнозам, сулившим команде, обладающей довольно скромным составом, новый пролет мимо розыгрыша Кубка Стэнли, осенью смотрится вполне достойно и живо и держится в «зоне play-off».

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Рекорды и достижения Александра Овечкина

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу&lt;br> На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году&lt;br> На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче против канадского «Калгари» (5:4). Тем самым число заброшенных им шайб достигло 766 в 1253 матчах. Российский хоккеист был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче против канадского «Калгари» (5:4). Тем самым число заброшенных им шайб достигло 766 в 1253 матчах. Российский хоккеист был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»&lt;br> Александр Овечкин сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов в 1733 матчах), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Первые строчки рейтинга занимают канадцы Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801)

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
Александр Овечкин сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов в 1733 матчах), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Первые строчки рейтинга занимают канадцы Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801)

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»&lt;br> Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в выездном матче против канадского «Калгари» (5:4). Тем самым число заброшенных им шайб достигло 766 в 1253 матчах. Российский хоккеист был признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
Александр Овечкин сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов в 1733 матчах), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Первые строчки рейтинга занимают канадцы Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801)

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №210/П от 13.11.2023, стр. 12

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