«Бизнес-истории Александр Овечкин не оставляет»

Александр Овечкин впервые возглавил список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Как сообщает Forbes, 38-летний российский нападающий разделил первое место с канадцем Натаном Маккинноном, форвардом «Миннесоты», который на десять лет младше Овечкина. Доход игроков составляет по $17,5 млн в год. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Александр Овечкин по контракту с клубом «Вашингтон Кэпиталз» зарабатывает $12,5 млн в год. Есть в НХЛ зарплаты значительно выше. Тот же канадец Маккиннон получит от «Миннесоты» $16,5 млн. Но если смотреть на доходы хоккеистов вне льда, то здесь Овечкин опережает многих коллег: у Александра и собственный бренд одежды, и хлопьев для завтрака, не говоря уже о рекламных историях.

Не так давно один из российских банков выкатил Овечкину $500 тыс. за участие в кампании. В этом году доходы игрока вне льда составили $5 млн, что и позволило ему возглавить рейтинг самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Впрочем, в спортивной карьере россиянин так же успешен. Например, в прошлом сезоне он забросил 50 шайб, и все разговоры о том, что Овечкин не молодеет, практически не сказываются на его результативности.

Даже если делать скидку на возраст, Овечкину в «Вашингтон Кэпиталз» точно не переплачивают, заметил спортивный эксперт Игорь Ларин: «Мы в России его немножко недооцениваем. Так реализоваться на 200%, вписаться в эти североамериканские технологии русскому человеку, легионеру никогда не удавалось.

Я с Овечкиным пересекался в сборной России на протяжении нескольких лет и могу сказать, что такой немножко простоватый имидж скрывает глубокого грамотного человека. Он уделяет большое внимание деталям и в обычной, и в спортивной жизни. Так что каждый цент, который ему платят в НХЛ, он абсолютно заслуживает».

Согласно контракту с «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин должен отыграть еще три сезона. И сейчас один из самых частых вопросов, который задают болельщики, когда речь заходит о звездном нападающем, звучит так — сможет ли он побить знаменитый рекорд Уэйна Гретцки?

Канадец за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы, российскому форварду до этой цифры осталось не так уж и много — 72. Если учесть, что 50 шайб за сезон для Овечкина — норма, то, по идее, рекорд должен пасть.

«Но» в этой истории, конечно же, есть. Раньше говорили, что Александру могут помешать травмы, сейчас же нападающего ждут другие сложности, уверен Игорь Ларин: «Самое опасное — это фактор прессы и политики. Канада очень не хочет терять свой главный рекорд.

Прежде всего Овечкину нужно опасаться этой медийной атаки, которая однозначно будет».

Сам Овечкин относится ко всему происходящему философски и в одном из последних интервью заверил болельщиков, что с хоккеем завязывать не собирается.

Бизнес-истории, несмотря на напряженный график тренировок, спортсмен тоже не оставляет. Например, не так давно он зарегистрировал в России ИП, которое должно заниматься оптовой продажей игрушек, велосипедов, спортивных товаров…. Список длинный. Так что игрок точно собирается вести дела на родине.

Пока же Овечкин готовится к очередному сезону НХЛ, который стартует уже 11 октября. «Вашингтон Кэпиталз» первый матч играет позже, в ночь с 14-го на 15-е октября с «Питтсбургом», где, кстати, до сих пор выходит на лед Евгений Малкин, которому сейчас уже 37 лет.

Правда, посмотреть трансляции матчей НХЛ сейчас можно либо на сайтах официальных букмекеров, либо на разного рода пиратских платформах. Но такой старт сезона даже при всех сложностях без внимания болельщиков точно не останется.

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