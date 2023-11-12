Доходный дом Паулины Франк на Васильевском острове признали памятником

Доходный дом Паулины Франк на Васильевском острове, построенный в 1904 году в стиле поздней петербургской эклектики, пополнил список региональных памятников, составленный КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Историческое здание находится по адресу: 20-ая линия Васильевского острова, 13. Сейчас в нем, как и раньше, находится жилой дом.

Пятиэтажное здание построили в 1904 году для Паулины Франк, члена семьи Франков, крупных стеклопромышленников. Архитектор Павел Сюзор выполнил фасады здания в стиле поздней петербургской эклектики с элементами модерна. В начале XX века во дворе дома работала стекольная фабрика торгового дома «М. Франк и Ко» и мебельно-столярная фабрика А.Г. Васильева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП признал региональным памятником дом М.Х. Усовой, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове.

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