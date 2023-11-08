Дом Усовой на набережной Лейтенанта Шмидта признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил Дом М.Х Усовой, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове, в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КГИОП Фото: КГИОП

Двухэтажное здание расположено по адресу: 13-я линия В.О., 2/19, лит. А, Б. В реестр включены главное здание и дворовый флигель.

В комитете отметили, что набережная Большой Невы на Васильевском острове относится к территориям Петербурга, застроенным раньше всего. «Еще в 1710-е годы Пётр I определил Васильевский остров градостроительным ядром новой столицы»,— говорится в сообщении.

Здание, включенное в реестр, было построено в 1730-е годы. С тех пор его облик неоднократно изменялся, были достроены целые этажи и отдельные здания. В 1820-е годы участок принадлежал жене статского советника Марье Христофоровне Усовой, имя которой теперь носит. Строение на участке было выполнено в стиле безордерного классицизма. В середине XIX века архитектура здания претерпела существенные изменения. Архитектор Франц-Фердинанд Миллер изменил декоративное оформление фасада, выходящего на Неву.

«В частности, центральный ризалит, увенчанный фронтоном, был декорирован лопатками, рустованными под квадры»,— говорится в сообщении комитета.

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