ЛДПР предложила оплачивать дорогу на отдых детям из многодетных семей

Детям до 17 лет из многодетных семей могут компенсировать оплату дороги до места отдыха и обратно. Соответствующий законопроект был подготовлен партией ЛДПР и направлен в правительство для вынесения заключения, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Законопроект вносит изменения в закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Детям до 17 лет включительно из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми смогут компенсировать стоимость проезда до места отдыха и обратно в пределах России. Льгота будет реализована за счет средств федерального бюджета.

Автор инициативы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сказал, что основной причиной отказа в семейном отдыхе становится нехватка средств, и данная льгота поможет многодетным семьям больше путешествовать.

Александра Горошилова