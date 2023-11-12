ЛДПР предложила оплачивать дорогу на отдых детям из многодетных семей
Детям до 17 лет из многодетных семей могут компенсировать оплату дороги до места отдыха и обратно. Соответствующий законопроект был подготовлен партией ЛДПР и направлен в правительство для вынесения заключения, передает ТАСС.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Законопроект вносит изменения в закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Детям до 17 лет включительно из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми смогут компенсировать стоимость проезда до места отдыха и обратно в пределах России. Льгота будет реализована за счет средств федерального бюджета.
Автор инициативы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сказал, что основной причиной отказа в семейном отдыхе становится нехватка средств, и данная льгота поможет многодетным семьям больше путешествовать.