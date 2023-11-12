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В октябре выручка пермских девелоперов от продажи новостроек упала на 37%

В октябре выручка застройщиков Перми от продажи жилья и апартаментов по договорам долевого участия и уступкам снизилась на 37% по сравнению с рекордным сентябрем, сообщает база данных по новостройкам России Dataflat.Ru. Так, в сентябре выручка участников пермского рынка от продаж новостроек по договорам долевого участия составила 9,13 млрд руб., а в октябре – 5,79 млрд руб. Средняя стоимость первичного жилья в Перми в октябре (без скидок) составила 119,79 тыс. руб. за кв. м, что на 0,2% меньше сентябрьского показателя.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего же за октябрь в Перми приобретено 1012 квартир и апартаментов по договорам долевого участия и уступки – на 36% меньше, чем в сентябре (1575). Доля ипотеки на пермском рынке жилья составила 84%.

Напомним, что в III квартале года в Перми фиксировался экстремально высокий спрос на новостройки. В аналитическом сервисе «Объектив.РФ» сообщали, что количество сделок по договорам долевого участия в строительстве за этот период выросло на 56% по сравнению со II кварталом года. В Росреестре называли несколько иные данные по количеству зарегистрированных сделок с жильем в сентябре - 1279 договоров. Этот показатель являлся рекордным за 2023 год для пермского рынка новостроек.

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