Порошенко объявил себя организатором задержания россиян в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире «Пятого канала», что это он санкционировал операцию по задержанию россиян в Минске 29 июля.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018-го тогдашний верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции»,— сообщил экс-президент. По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев» была сорвана конкретными лицами.

«Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено»,— заявил Петр Порошенко.

Напомним, в ночь на 29 июля под Минском были задержаны «32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера», еще один задержан «на юге страны». Против них было возбуждено дело о подготовке терактов. После задержания в КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков накануне президентских выборов. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом.

Украина просила выдать ей 28 задержанных россиян, которых Киев подозревает в терроризме во время боев в Донбассе. В ряде СМИ появилась информация, что за историей с задержанием россиян в Белоруссии якобы стоят украинские спецслужбы, которые больше года проводили операцию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Именно они якобы предложили россиянам работу и вынудили приехать в Белоруссию. Однако операция сорвалась из-за утечки информации. Официальный Киев опроверг эти сообщения. В конце августа президент России Владимир Путин подтвердил, что задержание россиян было акцией спецслужб Украины и США.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «Операция иностранной разводки».