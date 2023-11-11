В МИДе назвали несостоятельными слова главы Carlsberg о «краже» российского бизнеса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала несостоятельной позицию главы датской пивоваренной компании Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена. Ранее он заявил о «краже» российских активов холдинга.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение "Карлсберга" покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна»,— говорится в сообщении на сайте МИДа.

Мария Захарова добавила, что слова господина Ааруп-Андерсена не имеют «ничего общего с действительностью», так как компания «Балтика» не находится в собственности государства.

31 октября глава Carlsberg Group заявил, что Россия «украла» часть бизнеса и компания «не собирается помогать придавать этому законный вид». В тот же день в Минфине России ответили, что компания «Балтика» не находится в госсобственности и введение временного управления «не влечет изменения структуры собственности».

3 октября компания Carlsberg сообщила о прекращении лицензионного соглашения с пивоваренной компанией «Балтика». Она назвала этот шаг ответом на указ президента Владимира Путина, который предусматривает «фактическую национализацию» российских активов Carlsberg.

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Петр Бузлаев